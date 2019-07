Claude Dubois présentera un spectacle bien rodé au FEQ

Une rétrospective de ses grands succès? L'auteur-compositeur-interprète préfère parler d’incontournables. Vous savez, mon jeune âge fait que j’ai beaucoup de chansons et on ne peut pas toutes les faire. Ça durerait trop longtemps. On va faire une heure et demie, ça va être assez.

Dubois est toujours heureux de revenir à Québec, ville qu’il fréquente depuis sa tendre enfance. J’y allais quand j’étais enfant. J’y allais passer des semaines. Et quand j’étais ado, j’avais un énorme appartement rue de la Montagne où je logeais les sans-abris de la rue du Trésor.

Claude Dubois arrivera avec ses musiciens au Festival, mais sans choristes. C’est le public qui est le choriste. J’ai une multitude de choristes , illustre le chanteur.

Tant que la santé le permettra et que le public sera au rendez-vous, Dubois ne se fera pas prier pour continuer. J’adore le public. Pour moi c’est un bonheur, alors s'il est là on est là pour durer.

Le spectacle de Claude Dubois est présenté samedi à 21 h 20 à la place George-V. Il s'agit du seul spectacle du Festival d'été où les chaises portatives sont permises dans certaines sections.

L'artiste sera également en entrevue dimanche à 17 h au Manège militaire de Québec. Ce sera animé par Boucar Diouf.