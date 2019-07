Fausses vignettes d'inspection : un problème récurrent au Nouveau-Brunswick

Les policiers au Nouveau-Brunswick ont constaté le problème en 2017. En 2018, plusieurs centaines de contraventions ont été données pour l'utilisation de fausses vignettes d'inspection.

C’est pas mal répandu. Dans le Nord on en a assez, mais dans la région de Moncton on en a beaucoup plus , a souligné le caporal Ghislain David, du groupe tactique de la sécurité routière au Nouveau-Brunswick.

Le coût d'une inspection annuelle au Nouveau-Brunswick pour une voiture est de 35 $. Or, les automobilistes paient jusqu'à 100 $ pour se procurer une fausse vignette.

Ils le font pour éviter des réparations coûteuses selon le caporal David.

Un des gros problèmes que j'ai vu auprès des gens, c'est le pare-brise en avant qui doit être changé, mais la vision est encore bonne , a indiqué le policier, ajoutant que la rouille semble aussi une motivation des conducteurs fautifs.

Des gens vont également acheter des véhicules usagers bon marché sans vérifier si l'autocollant de l'inspection est contrefait ou non. Il faut alors réclamer le papier qui accompagne habituellement la vignette.

Les vignettes, normalement, viennent avec un papier jaune et 95 % du temps le papier jaune n'est pas là. Ça nous donne une bonne idée que c’est une (fausse). Habituellement, quand les gens font faire l'inspection au garage, le papier reste dans le véhicule , a souligné le caporal David.

Les vignettes contrefaites d'inspection sont visibles de loin puisque la couleur peut différer de l'autocollant légal.

Je suis sur l'autoroute et je les vois! , a raconté le policier.

La contravention pour avoir utilisé une fausse vignette d'inspection au Nouveau-Brunswick est de 172,50 $ à 292,50 $. Rarement les policiers opteront pour un avertissement.