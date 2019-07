Une étape importante est franchie dans la construction du pont international Gordie-Howe

Les responsables du pont se sont rendus à Québec pour vérifier la fabrication du soffite de la structure.

Il s’agit d’une pièce qui ira sous le pont pour cacher la structure intérieure et la rendre plus esthétique.

Je pense que ce qui est important, c’est que c’est la première pièce réelle du pont, le premier élément réel du pont que les gens peuvent voir , a déclaré le porte-parole de l’Autorité du pont de Windsor-Détroit, Mark Butler.

À lire aussi : Financement du pont Gordie-Howe : les républicains se rétractent

Il explique par ailleurs que même si les résidents ne pourront pas voir la construction du pont en tant que tel débuter avant plusieurs années, beaucoup de travail est fait en amont.

Agrandir l’image Projet du tracé du pont Gordie-Howe - Source : Autorité du pont Windsor-Détroit Photo : Radio-Canada / CBC

À l’heure actuelle, une grande partie est souterraine. Ces travaux comprennent une mise à l’épreuve des digues de part et d’autre de la frontière, un travail effectué par des plongeurs.

La couleur du pont a aussi été dévoilée. Les responsables du pont se sont rendus à Québec pour inspecter un échantillon d’essai fabriqué plus tôt cette année. C’est alors qu’ils ont pu voir de près la couleur gris craie, qui constituera le ton de l’ensemble du pont.

Plan du futur pont international Gordie-Howe qui devrait ouvrir en 2022. Photo : Partnership Bridge Study

Le consortium choisi pour construire et entretenir la structure a également ouvert des bureaux modulaires totalisant un peu plus de 6500 m2 du côté canadien et américain. La livraison, l’expédition et l'installation de ces bureaux sont une entreprise énorme , selon le porte-parole de l’Autorité du pont de Windsor-Détroit.

Le coût du pont est évalué à près de 6 milliards de dollars. Il doit être terminé d’ici la fin de 2024.

Avec les informations de CBC