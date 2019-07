Andrée Laforest se fait rassurante et répète que les endroits identifiés ne sont qu’une première ébauche et que la carte est sujette à changements.

On a déposé la cartographie, on entend les citoyens et on va faire les modifications , assure la ministre.

De nombreux résidents et élus locaux déplorent que les zones inondables identifiées aillent bien au-delà des secteurs qui ont été inondés cette année ou en 2017.

Selon la nouvelle carte, toute la municipalité de Péribonka se retrouve notamment en zone inondable.

Les gens ont des écarts de terrain avec la rivière de 20 à 25 pieds et il y a des agriculteurs qui se retrouvent en zone inondable alors que c’est pratiquement impossible , soulève l’ex-préfet de la MRC Maria-Chapdelaine et résident de Péribonka, Jean-Pierre Boivin.

Le scénario est similaire à Roberval, où le terrain en entier de l’hôpital a été identifié comme inondable.

J’ai rencontré plusieurs maires et je leur ai dit de ne pas être inquiets, nous allons faire des modifications. Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

La ministre Laforest confirme que les spécialistes en cartographie ont préféré ratisser plus large que moins pour commencer.

On est allé chercher le maximum de zones inondables. Ceci étant dit, les consultations vont nous aider à raccourcir les zones. On ne prendra que les zones 0-20 ans et les maisons inondées en 2017 et 2019. Mais, on est rendu à 38 millions de coûts en inondations, 290 millions en 2017, ce sont tous les citoyens du Québec qui payent pour ça. En tant que gouvernement, on prend des décisions responsables, mais on pense à tous les citoyens , a expliqué Andrée Laforest.

Au final, lorsque la carte des zones inondables sera officielle, la construction et la reconstruction y seront interdites. Aussi, les rénovations seront limitées.

Au total, 812 municipalités sont touchées par le décret instituant une zone d’intervention spéciale (ZIS).