Un maire déplore la disparition de journaux locaux

Les presses du Dryden Observer et du Northern Sun News de Red Lake se sont arrêtées, semble-t-il, pour de bon. Une perte importante pour les citoyens et le Nord-Ouest de l’Ontario, déplore le maire de Dryden, Greg Wilson.

Aucune nouvelle édition n’a été publiée depuis plus d’un mois, et les sites Web et les médias sociaux des journaux n’ont pas été mis à jour depuis mai.

Les employés du Dryden Observer ont indiqué avoir trouvé un autre emploi.

Les deux journaux appartenaient au groupe NorWest Printing and Publishing, basé à Dryden, en Ontario. Le Northern Sun News était publié dans la seconde moitié de la publication du Dryden Observer depuis un an.

NorWest Printing and Publishing n’a pu être joint pour obtenir plus d’explications.

Les journaux ont joué un rôle important dans la communauté , a déclaré Greg Wilson, dont la famille a été propriétaire du Dryden Observer de 1940 à 2015.

Nous ne voulons pas vraiment perdre notre sentiment d’identité locale , ajoute M. Wilson, soulignant que même si la radio locale fait un excellent travail de couverture des événements, le journal avait aussi sa place.

Le maire de Dryden, Greg Wilson. Photo : CBC / Jeff Walters

Nous pensons aux sports locaux, au théâtre, aux célébrations et ainsi de suite, alors qui va tenir un registre de notre communauté? Greg Wilson, maire de Dryden

Le maire affirme comprendre que l’industrie de la presse connaît une période difficile, surtout dans les petites collectivités, mais croit que les médias locaux sont essentiels pour le bon fonctionnement de la démocratie.

Les médias sont aussi censés informer le public et nous demander des comptes , affirme le politicien municipal, élu pour la première fois en 2015.

Je sais qu’en tant que maire, j’ai apprécié d'avoir une telle couverture médiatique parce que je savais que cela me tenait non seulement moi, mais aussi le conseil, l’administration, tout le monde, imputables parce que le public savait exactement ce qu'il se passait. Greg Wilson, maire de Dryden

Le Dryden Observer et le Northern Sun News sont les deux plus récents journaux du Nord de l'Ontario à avoir cessé leur publication.

La Presse communautaire de Kapuskasing a suspendu ses activités en mai 2019 après seulement 5 mois de publication.

L'Ignace Driftwood a cessé de publier en novembre 2018 en raison des problèmes de santé de son propriétaire et rédacteur en chef, Dennis Smyk.