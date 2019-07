Un entraîneur de Québec en France pour ne rien manquer du Mondial féminin de soccer

L’entraîneur de 43 ans, qui a entre autres dirigé les clubs de développement de la Haute-St-Charles, le Dynamo de Québec et la formation senior de Chaudière-Ouest, s’est offert une pause de son rôle habituel cet été.

Pas question cependant de s’éloigner du sport qu’il aime tant. Le Français d’origine est retourné à la maison pour y vivre de près, la Coupe du monde féminine de soccer.

J’ai voulu joindre l’utile à l'agréable. J’avais prévu prendre une pause du coaching et comme il y avait la coupe du monde dans mon pays et que je n’avais pas passé d’été en France depuis 15 ans, je me suis dit que ça tombait bien, a expliqué Fabien Cottin, joint vendredi dans les Alpes alors qu’il jouait au touriste.

Je suis très content d’y être. C’est toujours intéressant de voir une Coupe du monde. J’avais vu celle au Canada. Mais en France, dans mon pays, ça ajoute un petit quelque chose. Fabien Cottin, entraîneur de soccer de la région de Québec.

À quelques mètres de la pelouse

Parti avec ses deux enfants de 10 et 12 ans, Fabien Cottin est arrivé à Lyon le 25 juin et il a suivi les matchs de la ronde préliminaire et les premiers duels de la phase éliminatoire à la télévision.

Fabien Cottin avait un point de vue fort appréciable pour la rencontre demi-finale entre les États-Unis et l'Angleterre à la Coupe du monde féminine de soccer. Photo : courtoisie

Mais les deux matchs de demi-finale, il les a vu de l’intérieur du Groupama Stadium de Lyon, où il sera également assis dimanche, « à quelques mètres de la pelouse, en plein axe du terrain », pour assister au duel ultime entre les États-Unis et les Pays-Bas.

Tout ça, grâce à un contact...qui connait un autre contact à la Fédération française de football!

Des fois, ça marche et des fois non, précise-t-il. Pendant un certain temps, j’étais convaincu que je n’aurais pas de billets, puisque tout est parti très vite. Quasiment tout a été acheté d’avance par les partisans américains, convaincus que leur équipe serait de la finale.

D’ailleurs, il s’attend à une autre grande démonstration de la ferveur partisane des Américains en sol français, eux qui avaient envahi la vieille ville de Lyon mardi après-midi avant l’affrontement face à l’Angleterre.

Le jour de la demi-finale, on se serait cru aux États-Unis, lance-t-il. Les terrasses et les restaurants étaient remplis de supporteurs américains, habillés aux couleurs des États-Unis de la tête aux pieds. L’équipe américaine a quasiment joué ce match à domicile.

Les partisans américains sont très nombreux en France pour encourager leurs favorites, selon Fabien Cottin. Photo : Getty Images / Alex Grimm

Domination américaine

Impressionné par la qualité du jeu global à cette coupe du monde, Fabien Cottin se souviendra longtemps de ce duel entre les Anglaises et les Américaines en demi-finale, peut-être le meilleur match de soccer féminin qu’il a vu de toute sa vie.

C’est vraiment les deux meilleures équipes qui se sont affrontées, malheureusement un peu trop tôt dans le tournoi. À tous les points de vue, ç’a été du soccer de haut niveau. J’ai vraiment apprécié , affirme-t-il.

D’ailleurs, Fabien Cottin voit difficilement comment les Américaines pourraient échapper le titre en finale face aux Pays-Bas, championnes de l’Euro en 2017.

Je pense que ça va être une finale déséquilibrée. Lorsque l'on regardait la demi-finale Suède-Pays-Bas, le niveau de jeu était sans commune mesure avec ce qu’on avait vu dans l’autre match. Je me demande comment les Pays-Bas pourront s’en sortir contre les États-Unis , mentionne-t-il.

Le Canada stagne

Fabien Cottin, qui entraîne des équipes féminines au Québec, dit constater avec déception que la formation de son pays d’adoption fait du surplace.

Les Canadiennes sont rentrées à la maison prématurément, après s’être inclinées 1-0 face à la Suède en huitième de finale.

Là où on est en retrait, c’est sur la qualité globale du jeu, note-t-il. Ça fait défaut depuis plusieurs années, mais là, je trouve que l’écart devient important.

De plus en plus de nations jouent bien au ballon, alors que nous, on stagne. Je ne dirais pas qu’on régresse, mais on n’avance pas vite. Fabien Cottin, à propos de l'équipe féminine du Canada

Les joueuses canadiennes rentrent à la maison avec une fiche de deux victoires et deux défaites à la Coupe du monde 2019. Photo : Getty Images / Laurence Griffiths

La médaille de bronze remportée par le Canada aux Jeux olympiques de 2016 était-elle une belle erreur de parcours dans le programme de développement du soccer féminin au pays? Fabien Cottin semble le croire.