Projet Bloome : le maire de Gatineau est en faveur, mais n’exclut pas un référendum

Le projet immobilier Bloome a rebondi vendredi lors du bilan des six premiers mois de l’année 2019 du maire de Gatineau. Maxime Pedneaud-Jobin soutient qu’il donne son appui au complexe résidentiel et commercial du Groupe Kevlar, mais il n’exclut « pas du tout » un référendum sur la question.

Le 26 juin, 38 résidents du secteur qui s’opposent au projet ont signé le registre de la Ville.

La Municipalité dispose maintenant de deux options : tenir un référendum d’ici le 6 octobre ou annuler le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) adopté par le conseil municipal le 11 juin. Il s’agit d’une mesure d'exception qui permet d'encadrer le développement urbain au cas par cas.

La décision sera débattue au conseil municipal du 27 août.

Le groupe Kevlar peut aussi décider de retirer son projet et proposer une nouvelle version. Il n’y aurait alors pas de référendum.

Un « déficit de démocratie »

Le maire Pedneaud-Jobin ressent toutefois un très grand malaise envers le fait qu’une poignée de citoyens peuvent bloquer le dossier, tout en reconnaissant du même souffle le droit fondamental de faire entendre leurs voix. La tenue d’un référendum et également possible.

Je crois profondément au droit des citoyens de bloquer des projets. Je pense qu’on doit garder les référendums. [...] Je crois dans ce mécanisme-là. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Mais le maire ajoute que le projet Bloome est, selon lui, un exemple de « dérive » du mécanisme de contestation citoyenne.

Quand la zone est trop petite et qu’il y a un petit, petit nombre de personnes, ça devient antidémocratique , estime-t-il. Ce dossier est vraiment une belle illustration des failles du système actuel, mais on va le changer à un moment donné.

La Ville a d’ailleurs demandé, il y a un certain temps, s’il était possible de modifier les zones visées par les registres. Il y a cependant des effets pervers potentiels à éviter, note le maire, par exemple d’agrandir volontairement une zone dans le but de favoriser l’adoption d’un projet.

Le dossier Bloome sera suivi de très près. Au moment où on se parle, j’aurais tendance à dire qu’il faut prendre tous les moyens pour qu’un bon projet comme celui-là voit le jour , a conclu Maxime Pedneaud-Jobin.

Le projet Bloome en quelques chiffres : situé à l’intersection des boulevards Saint-Joseph et Montclair

prévoit trois immeubles de 10, 17 et 30 étages

la hauteur permise par le plan d’urbanisme est de 10 étages

415 unités prévues

Le syndicat des copropriétaires de la tour Blackburn voisine du projet Bloome soutient que le projet leur cacherait la vue. Les résidents de l'immeuble s'inquiètent également du volume de véhicules supplémentaires dans le secteur.