Des sous-traitants d'Hydro-Québec accusés de fraude

Josée Beaulieu, Claude Guérin, Bertrand Dupont, Alain Tremblay et Jean François Marchand doivent répondre à des accusations de fraude de plus de 5000 $, de production et d’utilisation de faux documents et de complot.

La poursuite n’a pas dévoilé quelle somme pourrait avoir été subtilisée par les cinq accusés, qui travaillaient pour trois sous-traitants d’Hydro-Québec, soit le Centre du camion Côte-Nord, Les Entreprises Dupont 1972 et Excavations Marchand et fils.

Les trois entreprises sont elles-mêmes au banc des accusés pour ces faits allégués, qui se seraient déroulés du 10 mars 2014 au 24 janvier 2017.

Les cinq accusés, qui ont été arrêtés jeudi, selon le procureur au dossier, Simon Lacoste, ont été libérés après leur comparution. Ils devront revenir en cour le 12 septembre pour la suite des procédures.

Le stratagème frauduleux allégué a été mis au jour par une enquête d’interne d’Hydro-Québec lancée en 2017.