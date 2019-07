De jeunes agriculteurs confrontés à un avenir incertain

À Zaklan Heritage Farm, à Surrey, les légumes poussent dans une oasis d’un peu plus d’un demi-hectare située juste en face d'un quartier résidentiel. Les agriculteurs Doug Zaklan et Gemma McNeill y vivent leur rêve : chaque récolte sur les terres appartenant à la famille de Zaklan depuis 1924 nourrit leur communauté.

Ils font cependant face à un avenir incertain. Les agents immobiliers viennent souvent frapper à leur porte, et les questions fiscales posent toutes sortes de problèmes, dit M. Zaklan.

C'est vraiment difficile de cultiver ici, car on ne sait jamais combien de temps on pourra rester. Chaque année, je pense que c'est la dernière année.

Jusque dans les années 1930, un tiers des Canadiens étaient des agriculteurs. Selon Statistique Canada, le nombre de fermes diminue et la taille des fermes augmente.

La plupart des agriculteurs de la Colombie-Britannique sont âgés de 55 ans ou plus et les deux dernières décennies ont vu fondre de 70 % le nombre d'agriculteurs de moins de 35 ans entrant dans l'industrie.

Dans le sud de la Colombie-Britannique, le coût des terres dépasse souvent les profits qu’on y récolte. «Si la terre coûte plus de 80 000 $ l'acre, il est impossible de la payer par l'agriculture», selon Sara Dent, la cofondatrice et directrice de Young Agrarians.

Dans la région métropolitaine de Vancouver, un acre de terrain peut coûter des millions de dollars, ajoute-t-elle.

Dan Edmond et Piotr Majkowski ont créé Fractal Farm à Richmond avec l'aide du programme d'incubateurs de fermes de la Kwantlen Polytechnic University, qui leur permet d'accéder à des terrains et à des équipements à un coût relativement bas.

Ils vendent leurs légumes sur les marchés et à travers un programme de distribution d'agriculture soutenu par la communauté à Vancouver.

Les agriculteurs disent que si les Britanno-Colombiens veulent savoir d'où provient leur nourriture et continuer d'avoir accès aux produits locaux, ils doivent le faire savoir.

Cela signifie soutenir les agriculteurs locaux et les marchés de producteurs et protéger les terres agricoles existantes dans la réserve de terres agricoles, estime M. Majkowski.

Pour sa part, Mme McNeill croit que si les gens n'ont pas les moyens de cultiver, les communautés devront compter sur la nourriture importée d'endroits où la main-d'œuvre, la qualité et l'environnement ne sont pas sous notre contrôle.

Nous vivons sur certaines des terres agricoles les plus belles et les plus productives du monde et nous sommes à un tournant où nous pourrions prendre des décisions politiques très importantes qui permettraient aux générations futures d'exploiter leurs fermes.

Gemma McNeill, agricultrice et copropriétaire de Zaklan Heritage Farm