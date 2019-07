Procès Montsion : la défense abandonne sa stratégie concernant la preuve vidéo

Après de nombreux arguments juridiques et même des allégations de falsification, la défense arrête de contester la diffusion des preuves vidéo clés lors du procès pour meurtre de l'agent Daniel Montsion à Ottawa.

Montsion est accusé de voies de fait graves et d'agression armée à la suite de l'arrestation musclée d'Abdirahman Abdi en 2016, qui a mené au décès de ce dernier. Une vidéo présentant la scène était au cœur d'un débat entre la Couronne et la défense.

La défense avait précédemment affirmé que la vidéo était si trompeuse qu'elle ne pouvait être interprétée comme une preuve. Cet argumentaire menaçait toutefois de retarder le procès au point ou il aurait pu se prolonger jusqu'en 2020.

L'avocat de la défense, Solomon Friedman, a déclaré vendredi qu'il ne cherchait plus à contester l'admissibilité de la vidéo en cour.

« Une bombe »

Le deuxième jour du procès, en février, la défense a déclaré avoir reçu une « bombe ». Une deuxième version de la vidéo de surveillance de l'arrestation d'Abdirahman Abdi semblait jouer plus lentement et plus doucement que la version précédente.

Dans les premiers jours du procès, l'équipe de défense de Montsion a affirmé que celle-ci avait été « falsifiée ».

Dans les mois qui ont suivi, il a été révélé qu'il existe plusieurs versions de la vidéo. Une seule d'entre elles a été admise à titre de preuve.

La défense prévoit toujours de demander au juge de ne pas tenir compte de la rapidité et de la force des gestes qu'on peut voir dans la vidéo.

Cette concession fait partie d'un effort visant à maintenir le procès en cours, a déclaré M. Friedman au tribunal, vendredi.

Nous voulons que ce soit fait et nous voulons faire des compromis, même s'ils ne sont pas idéals, pour ce faire , a-t-il expliqué. Il a également ajouté que les avocats de la défense étaient prêts à faire parvenir leur liste de témoins à la Couronne pour l'avancement du dossier.

Le procès en pause pour l'été

Le procès est désormais interrompu jusqu'à ce que les partis impliqués trouvent du temps pour entendre le reste de la preuve. Il devrait reprendre au plus tôt en septembre.

La Couronne a informé le tribunal qu'elle approchait de la fin de sa cause et qu'elle ne prévoyait pas faire entendre d'autres témoins oculaires.