La Coupe Stanley arrive en Saskatchewan

La conquête des Blues de St. Louis permettra aux Saskatchewannais de voir la Coupe Stanley à trois occasions vendredi et samedi dans les deux plus grandes villes de la province.

Vendredi, le Saint-Graal de la Ligue nationale de hockey (LNH) est à Saskatoon, gracieuseté de l’attaquant de 27 ans Brayden Schenn.

Brayden Schenn en compagnie des membres de sa famille après le 7e match à Boston. Photo : Associated Press / Michael Dwyer

Celui qui a terminé son stage junior en 2011 avec les Blades de Saskatoon amènera le prestigieux trophée sur le lieu de travail de son père Jeff à la caserne de pompiers no 1 à Saskatoon avant de faire de même à l'hôpital pour enfants de Saskatoon pour rendre visite à des enfants malades.

La journée se terminera avec un souper privé avec parents et amis.

Un 2 pour 1 à Regina

Samedi, Tyler Bozak, natif de Regina, et Jaden Schwartz, de Wilcox, tiendront quant à eux un événement accessible au public dans la capitale saskatchewannaise.

« Jaden et moi sommes vraiment excités d’amener la Coupe Stanley à la maison, a dit Tyler Bozak. Nous espérons voir tout le monde. »

Tyler Bozak lors du défilé des champions dans les rues de St. Louis. Photo : Associated Press / Darron Cummings

Sur le coup de 11h30, les deux attaquants seront à l’Assemblée législative. Les partisans auront notamment l’occasion de prendre des photos avec la coupe et les deux hockeyeurs.

De son côté, Jaden Schwartz affirme que samedi, il réalisera un rêve d’enfance en partageant sa conquête avec ses concitoyens.

Le premier ministre, Scott Moe, se dit quant à lui « ravi » que Tyler Bozak et Jaden Schwartz amènent le trophée dans la province qu’il gouverne. « Je ne pourrais pas être plus excité pour les partisans de hockey de la Saskatchewan qui pourront amener leur famille à l’Assemblée législative pour rencontrer leurs héros et voir la Coupe Stanley. »