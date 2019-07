Participation record aux Jeux autochtones interbandes à Uashat mak Mani-Utenam

Environ 1300 athlètes et accompagnateurs de cinq nations autochtones différentes ont convergé vers Uashat mak Mani-Utenam. C'est la quatrième fois que la communauté nord-côtière accueille les jeux.

Selon Bruno Jourdain, coordonnateur de ces jeux, c'est l'une des premières fois que la compétition regroupe plus de 1000 athlètes.

Ce nombre record de participants a toutefois posé un défi pour l'hébergement. La communauté s'est donc mobilisée pour trouver une solution.

Ça a été stressant hier à l'accueil, mais tout s'est bien déroulé! Nos gens s'impliquent! Ils n’ont pas arrêté d'appeler au bureau du comité pour dire « je suis prêt à recevoir. » On est très très très contents du support de la population , se réjouit M. Jourdain.

Selon Bruno Jourdain, coordonnateur des Jeux autochtones interbandes, il est rare que les jeux reçoivent plus de 1000 athlètes comme c'est le cas cette année. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Certains athlètes viennent de loin pour participer à la compétition. C’est le cas de Marc-Antoine Dubé-Rouleau, un jeune athlète atikamekw originaire de Manawan.

Il a fait près de 13 h de route pour se joindre aux athlètes des 20 communautés et deux centres d'amitiés qui participent aux différentes épreuves.

De jeunes athlètes, sur le banc Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Je suis quand même assez fier de participer aux jeux interbandes parce que de voir les autres communautés ici [...] on est comme la même communauté partout, qu'on est pas seuls au monde , affirme le jeune athlète

Marc-Antoine Dubé Rouleau est justement hébergé dans une famille de Uashat. L'accueil est chaleureux , dit-il. Même s’il en est à sa première participation aux Jeux interbandes, le jeune homme sait déjà qu'il y reviendra.

Ça va être une belle expérience pour moi et ça va être une expérience à refaire! Marc-Antoine Dubé-Rouleau, athlète

Les participants se déplaceront à Maliotenam ce soir pour participer à la cérémonie d'ouverture. Des performances musicales et des feux d'artifice sont prévus.

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, et le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, prendront la parole en cours de soirée.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle