La Skynyrd Nation a rendez-vous sur les plaines

C’est certain qu’on va jouer Sweet Home et Free Bird, de vieilles chansons de nouvelles, précise Johnny Van Zant. Beaucoup de vidéos aussi, je crois que les gens seront agréablement surpris.

Le hasard veut qu’il y a un an jour pour jour, c’était Neil Young qui chantait sur les plaines. C’est plutôt ironique, lance-t-il amusé. Je sais qu’il a joué chez vous l’an dernier.

En 1974 la formation sudiste lance Second Helping sur lequel on retrouve la chanson Sweet Home Alabama, la réponse des Snynyrd à la chanson Alabama de Neil Young écrite pour dénoncer le racisme et le Ku Klux Klan dans cet état du sud des États-Unis.

Ça se voulait une blague, rappelle le chanteur. On aime Neil Young, on respecte sa musique. Il n’y a jamais eu d’animosité, ni de sa part ni de notre côté. La chanson ne se voulait pas une réponse négative.

Un succès monstre

Et quelle bonne blague n’est-ce pas? , lance en riant Johnny Van Zant, compte tenu que la chanson a connu un succès instantané.

La chanson la plus connue du groupe continue d’être reprise par de nombreux artistes dont Kid Rock en 2008. On est de bons amis avec Kid Rock depuis des années. C’est d’ailleurs lui qui nous a intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, quel honneur qu’il l’ait interprété , se remémore le chanteur.

Johnny Van Zant est aussi très fier de voir cette chanson figurer dans bon nombre de films C’est drôle vous savez, on a rencontré Tom Hanks l’autre jour. Cette chanson jouait dans Forest Gump et c’est l’un de mes films préférés. Elle se retrouve dans Red October et dans un film de Disney, quel bel honneur!

Une histoire tragique

La formation américaine a connu son lot de tragédies. En 1977, trois des membres du groupe, dont le frère de Johnny, Ronnie Van Zant, ont péri dans un accident d'avion.

Je regarde en arrière, quand mon frère était vivant, on a toujours été une grande famille. Je l’appelle la Skynyrd Nation. Quand on a une famille nombreuse c’est normal que des gens nous quittent.

On est très croyant vous savez. On croit qu’il y a un paradis et un enfer et on pense que parfois il faut traverser l’enfer pour se rendre au paradis. Mais, nos fans sont là et nous soutiennent, on a d’excellents fans. La famille est importante pour nous, alors on essaie de prendre soin des uns des autres.