La cité antique de Babylone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO

Vieille de plus de 4000 ans, Babylone a connu l’opulence des jardins suspendus, l’une des sept merveilles du monde.

La cité occupe aussi une place particulière dans l’Histoire et la mythologie avec sa fameuse porte d’Ishtar et sa tour de Babel, mais elle a aussi enduré les effets dévastateurs des guerres qui y ont sévi.

Le site archéologique, situé à 100 km au sud de Bagdad, avait été endommagé au cours des premières années de l'offensive américaine, qui y avait installé son camp militaire.

L'UNESCO avait par ailleurs blâmé les États-Unis pour les importants dégâts causés, avant de faire part de sa décision.

Une opportunité pour relever le tourisme

La décision prise par cette organisation mondiale à Bakou pourrait être une occasion pour relancer le tourisme sur ce site.

Qahtanal al-Abeed, directeur des Antiquités de Bassora, qui a porté le dossier de Babylone auprès de l’UNESCO, pense que l’inscription de la cité au patrimoine mondial va encourager les recherches et les aménagements sur le site .

Les responsables de la préservation de cette cité espère attirer de nouveaux touristes. Photo : Reuters / Khalid Al Mousily

M. al-Abeed explique aussi que cela permettra de faire de la publicité gratuite pour le tourisme , selon ce que rapporte l’AFP.

Pour les acteurs du secteur du tourisme, la possibilité de renforcer les fonds alloués aux projets culturels prend forme avec cette inscription au patrimoine mondial.

L’UNESCO a d’ailleurs déclaré qu’elle travaillera conjointement avec les autorités locales pour mettre en place un plan d’action pour la conservation.

Alors que l'on compte près de 7000 sites archéologiques en Irak, on en dénombre dorénavant six inscrits à l'UNESCO.

Les autres sites classés au patrimoine mondial : Parc national du Vatnajökull en Islande (site naturel)

Les sanctuaires d’oiseaux migrateurs le long du littoral de la mer Jaune et du golfe de Bohai de Chine (site naturel)

Les forêts hyrcaniennes d'Iran (site naturel)

La ville de Paraty et Ilha Grande au Brésil (site naturel et culturel)

Les sites de métallurgie ancienne du fer du Burkina Faso (site culturel)

Le patrimoine naturel et culturel de la région d’Ohrid en Albanie et en Macédoine du Nord (extension du site mixte)

Les terres et mers australes françaises aussi sur la liste

On trouve la plus grande population de manchots royaux et d’albatros à bec jaune au monde sur l'archipel Crozet. Photo : Getty Images / Sophie Lautier

L’archipel Crozet, les îles Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam ainsi que 60 petits îlots situés dans la zone subantarctique ont eux aussi été classés patrimoine mondial de l'UNESCO.

Couvrant une superficie de 67 millions d'hectares, les terres et mers australes françaises abritent la plus grande population de manchots royaux et d'albatros à bec jaune au monde et englobent les plus grandes des rares terres émergées du sud de l’océan Indien.

D'autres inscriptions au patrimoine pourraient avoir lieu dans les jours à venir puisque la 43e session du Comité du patrimoine mondial se poursuit jusqu’au 10 juillet.