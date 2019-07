La route est longue entre les rues Amherst et Atateken

La rue Atateken, nouveau nom de la rue Amherst, vient de rejoindre la poignée d’endroits montréalais portant un nom en lien avec les Autochtones.

Sur le répertoire mis en ligne par la Ville, on trouve une cinquantaine de rues, de places publiques et de parcs portant un toponyme considéré comme autochtone. Parmi ceux-ci, des noms de chefs comme Donnacona ou Pontiac, mais également beaucoup de noms de lieux comme Yamaska, Oka ou Cabano.

On y a catalogué aussi comme toponymes autochtones des noms tels que Biloxi ou Mobile, qui correspondent à des villes des États-Unis dont les noms sont tirés de tribus de ces régions.

La Ville de Montréal dit avoir mis sur pied un comité de toponymie autochtone afin de consulter les représentants des différentes nations avant de prendre des décisions concernant les noms des lieux de la métropole.

Au total, sur près de 6000 noms de rues, places publiques ou parcs répertoriés dans le catalogue en ligne, une cinquantaine sont considérés d’origine autochtone, donc moins de 1 % des toponymes montréalais.

À l’échelle du Québec, il y a en bien plus : 10,2 % des toponymes officiels sont d’origine autochtone, selon la Commission de la toponymie. Mais c’est un chiffre qui n’a que très légèrement bougé entre 1995 et 2019, passant de 10 964 toponymes à 13 150, dont 8822 toponymes amérindiens et 4328 toponymes inuit.

La Commission de la toponymie détient une compétence exclusive en ce qui concerne les entités géographiques naturelles, telles que les rivières, les lacs et les montagnes, ainsi que les lieux qui appartiennent à l’État, comme les autoroutes, les ponts et les barrages.

C’est surtout dans la région du Nord-du-Québec que l’on trouve des noms de lieux autochtones. Quelque 61 % des toponymes de cette région proviennent des Premières Nations et des Inuit.

La toponymie municipale, cependant, est du ressort de la municipalité. La commission officialise les noms s’ils respectent ses critères.

La promotion des noms autochtones

La route de la Baie-James relie des municipalités très éloignées les unes des autres. Photo : Radio-Canada / Karine Mateu

La Commission de la toponymie dit vouloir faire la promotion des noms géographiques utilisés par les Autochtones du Québec.

Des travaux d’inventaire sur le terrain effectués de la fin des années 60 jusque dans les années 80 ont permis de recueillir environ 20 000 noms d’origine autochtone, qui avaient été occultés auparavant.

« ll y a eu une politique de redonner des noms de lieux autochtones, mais ça concerne surtout le nord du Québec, explique l’anthropologue Pierre Trudel. C’était d’ailleurs un engagement dans le traité de la Baie-James. »

Ainsi, les noms qui avaient été anglicisés, puis francisés, sont revenus à leur forme autochtone. Par exemple, George River a changé son nom pour Port-Nouveau-Québec, en 1961, puis pour Kangiqsualujjuaq en 1980.

On a fait un premier effort dans les années 70, puis on a pris ça pour acquis; c’est sorti des moeurs. Philippe Charland, membre du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones

Malgré ses bonnes intentions, soutient le chercheur, la Commission manque de moyens et de pouvoir. « Les noms abénakis qu’ils ont répertoriés, par exemple, ne sont qu’une infime partie des noms existants, soutient M. Charland. En réalité, il y en a beaucoup plus que ça. »

C’est vrai, reconnaît Henri Dorion, ancien président de la Commission de toponymie du Québec. « La seule façon de trouver des noms autochtones en usage, explique-t-il, c'est de faire des enquêtes de terrain et d'aller rencontrer des Autochtones dans leur région. Mais pour ça, il faut aller sur place et c'est coûteux. »

M. Dorion convient qu’on pourrait en faire plus en ce qui concerne la reconnaissance de la toponymie autochtone. « Il existe une toponymie autochtone d’usage, qui n’est pas connue à 100 % faute d’enquêtes de terrain », déplore-t-il.

Le Québec pourrait en faire davantage. La Commission de toponymie n’en demande pas mieux, mais il faut des ressources. Henri Dorion, ancien président de la Commission de toponymie du Québec

Il faut toutefois se souvenir que l’on part de loin, rappelle M. Dorion. « Autrefois, malheureusement, les gouvernements avaient une attitude très négative vis-à-vis des noms autochtones, une situation qui a considérablement changé depuis la création de la Commission », explique-t-il.

Plus qu’un changement de nom

Le Québec pourrait cependant être plus proactif, croit Médérik Sioui, professeur d’histoire à l’Institution Kiuna, à Odanak. « Certains exercices sont faits maintenant pour améliorer la représentation toponymique des Premières Nations, mais l'exercice est fait plus sérieusement dans d'autres provinces. Je pense qu'on peut faire mieux. »

M. Sioui donne l’exemple de la Colombie-Britannique qui va explorer, à partir de l’an prochain, la possibilité d'attribuer un double nom (en anglais et dans la langue de la Première nation du secteur) à certains lieux de la province.

L'archipel des îles Haïda Gwaii. Photo : AFP/Getty Images / AFP

En 2009, le gouvernement provincial a renommé les îles de la Reine-Charlotte, un archipel de 10 000 km2 dans le nord de la Colombie-Britannique, qui s’appelle maintenant Haïda Gwaii, dans le cadre d’un accord de réconciliation avec la Nation haïda.

Cette reconnaissance des noms ancestraux utilisés par les Premières Nations et, par extension, de leur héritage fait d’ailleurs souvent partie des ententes de réconciliation entre les différents paliers de gouvernement et les Autochtones.

C’est une bonne chose, mais il ne faudrait pas se limiter à ça, croit Philippe Charland. « La toponymie peut être un des moyens, mais ce n’est pas une finalité en soi », soutient M. Charland.

Il ne faut pas que ce soit simplement un item qu’on coche sur notre liste d’épicerie, renchérit Médérik Sioui, mais plutôt que cette démarche s’inscrive dans un processus plus large qui inclut la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

Les actions isolées n’auront pas un effet très important seules [...]. Est-ce que de changer le nom d’une rue, c’est suffisant? Médérik Sioui, professeur d’histoire à l’Institution Kiuna

Il estime toutefois que de voir au quotidien des rues et des places portant des noms autochtones peut contribuer à rappeler aux Montréalais la présence des Premières Nations dans la région.