Reclassification des paramédics : le gouvernement n’a pas dit non

Depuis les années 1970, le métier des paramédicaux a bien changé. On ne les appelle plus des « ambulanciers » parce qu’ils font plus que transporter des patients à l’hôpital. Ils offrent des soins très avancés là où les gens en ont besoin.

En 40 ans, nous sommes passé de conduire un Ford Bronco pour transporter votre mère le plus rapidement possible à l’hôpital à apporter la salle d’urgence dans votre salon , a illustré Joel Mattatal, porte-parole du Comité de reclassification des paramédics du Nouveau-Brunswick.

Aux yeux du gouvernement provincial, les paramédicaux sont des gens qui offrent des services aux patients et non des soins médicaux. Ces derniers veulent que ça change pour plusieurs raisons.

La reclassification leur permettrait d'adhérer à un syndicat qui représente des professionnels de la santé. Ils sont actuellement dans les mêmes rangs syndicaux que les plombiers et les concierges.

Les paramédicaux de la province sont représentés par la section locale 4848 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Nous ne sommes même pas 1000 dans une section locale de 11 000. Même si on avait voté à 97-98 % contre le dernier contrat, ç’a passé pareil parce que nous ne sommes pas beaucoup dans un gros groupe , note André Jobin, un autre porte-parole du comité de reclassification.

Une classification différente leur permettrait aussi d’obtenir un meilleur salaire. Le comité soutient que les paramédicaux gagnent environ 50 000 $ par année au début de leur carrière, soit moins qu’un policier ou un pompier, par exemple.

On n’est pas reconnus. On veut être à égalité avec les pompiers ou les policiers , a lancé M. Jobin qui compte 27 ans d’expérience comme paramédical.

On fait moins qu’un chauffeur d’autobus à Moncton, qu’un conducteur de Purolator, qu’un employé du moulin Fraser à Edmundston (Twin Rivers)… Il y a même des étudiants qui font plus que nous autres. On essaie de sauver des vies et on est marqués par des appels. André Jobin, paramédical

Selon le comité de reclassification, un groupe indépendant du SCFP, un changement de titre professionnel pourrait engendrer une augmentation de leur rémunération de 26 %.

Le gouvernement mène une évaluation formelle

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada. Le ministre de la Santé, Hugh Flemming, a toutefois envoyé une réponse par courriel environ 24 heures après ces demandes d'entrevue.

Le Comité de reclassification des paramédics du Nouveau-Brunswick a récemment affirmé que le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’appuierait pas une analyse visant à déterminer si les travailleurs paramédicaux en soins primaires et en soins avancés sont adéquatement classifiés, peut-on lire. Cela n’est pas le cas.

À la fin de mai, des représentants du gouvernement ont rencontré le comité, à sa demande, ajoute Hugh Flemming. Lors de cette rencontre, le comité a fait une présentation au sujet de sa requête. À ce moment-ci, le gouvernement mène une évaluation formelle qui permettra de déterminer si ces travailleurs paramédicaux sont bien classifiés. L’analyse devrait être finie à l’automne.