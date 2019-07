Annonceur maison pour les Champions d’Ottawa, la voix d’un métier méconnu

Dans son micro, Richard Gauthier prend un malin plaisir à rouler ses « r » et à étirer plus qu’il ne le faut le nom de « Leonarrrrrrrdo Rrrrrreginatto ». Toutes les semaines, l’annonceur maison des Champions se rend au stade de baseball d’Ottawa pour divertir la foule et assouvir sa soif sportive.