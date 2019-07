Le chômage augmente au Nouveau-Brunswick

Selon les données publiées par Statistique Canada, il y a eu création de 2100 emplois à temps plein, en juin, au Nouveau-Brunswick, mais 1100 emplois à temps partiel ont disparu.

Quelque 3500 personnes de plus étaient à la recherche d’un emploi, ce qui a fait grimper le taux de chômage.

Le taux de chômage était le plus élevé dans la région comprise entre Campbellton et Miramichi, où il atteignait 11,1 % en juin. Le chômage était le plus faible dans le sud-ouest de la province (de Saint-Jean à St. Stephen), où il était de 6,4 % en juin.

Il était de 7,6 % dans le Nord-Ouest (d’Edmundston à Woodstock) et de 7,4 % dans le Sud-Est (de Richibucto à Moncton).

À l’échelle du pays, le taux de chômage est resté stable pour un deuxième mois de suite : il s’est fixé à 5,5 %, en légère hausse en raison d’un nombre plus grand de personnes à la recherche d’un emploi.

Le taux de chômage a augmenté dans toutes les provinces de l’Atlantique en juin.