Le centre commercial Place Portage pourrait être à vendre

Les propriétaires de Portage Place cherchent à vendre le centre commercial et son stationnement souterrain.

Avant de procéder à la vente, les propriétaires doivent d’abord obtenir le consentement de la Ville. Les conseillers municipaux de la capitale manitobaine doivent assister, vendredi, à une réunion d’information à huis clos concernant la vente, selon un courriel envoyé aux élus du conseil municipal.

L’approbation des élus est nécessaire parce que la Fourche est propriétaire du stationnement situé sous le centre commercial, et la Ville est un actionnaire et un des trois partenaires de l'organisme qui possède la Fourche et qui développe la partie nord de l'avenue Portage où est situé le centre commercial.

Winnipeg doit aussi consentir à des changements concernant les passerelles qui relient le centre commercial à d’autres bâtiments du centre-ville, toujours selon le courriel.

Dans le passé, les élus s’étaient opposés à la vente du stationnement parce qu’il permet de générer des revenus pour la Fourche.

Le centre commercial de 40 900 mètres carrés a ouvert ses portes en 1987.