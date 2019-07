La sécheresse, ennemie des fondations des maisons

La sécheresse actuelle à Winnipeg met à mal les fondations des maisons et beaucoup de propriétaires s'inquiètent du fait que leur résidence s'enfonce progressivement dans la terre.

Les professionnels de la construction rapportent recevoir un plus grand nombre d’appels concernant des problèmes de fondations.

Quand le sol est sec comme c’est le cas en ce moment, les fondations commencent à se désagréger autour et sous la maison, explique Anthony Zappitelli, propriétaire de l’entreprise Belvidere Construction.

« Les propriétaires de maison remarquent beaucoup de mouvements et des craquelures sur les murs et aux plafonds. Certains voient même un affaissement de leur sol », dit-il.

L’entrepreneur ajoute que c’est la troisième année de suite qu’un temps sec sévit sur Winnipeg. Il reçoit de 15 à 30 appels par jour de personnes paniquées.

« Certaines maisons commencent juste à avoir des problèmes avec des affaissements de 2,5 à 5 cm. D’autres, par contre, sont dans un moins bon état et ont des affaissements de 15 à 18 cm », décrit-il.

Habituellement, on refait beaucoup l’étanchéité [des maisons] mais cette année on fait de la stabilisation, du relèvement et de l’étanchéité. »

Pas que dans les quartiers à problèmes

Il est courant que les maisons « travaillent » dans les vieux quartiers tels que River Heights, mais les appels proviennent cette année de tous les quartiers de Winnipeg, y compris Transcona, Saint-James et Saint-Vital.

Dans une entrevue avec Environnement Canada accordée mercredi, Natalie Hasell, météorologue de sensibilisation aux alertes, expliquait que Winnipeg avait reçu en six mois environ 38 % du montant de précipitations habituelles. Au total, Winnipeg a reçu 91,1 mm de pluie ou d’équivalent liquide entre janvier et juin, alors que la moyenne pour cette période est de 234,9 mm.

Que faire pour parer le problème?

Anthony Zappitelli conseille aux propriétaires inquiets d’appeler un professionnel de la construction dès que possible. La plupart des devis sont gratuits.

« S’ils sont prévenus tôt, ils peuvent stabiliser la maison et ainsi permettre aux propriétaires d’économiser de l’argent », dit-il.

Gerry Bonham, qui gère l’entreprise Abalon Foundation Repairs, explique qu’il conseille à ses clients d’arroser leurs pelouses, incluant les zones autour des fondations.

« Laissez cette eau pénétrer dans le sol. Il est difficile de déterminer la quantité, mais je dis aux gens de faire couler l'eau à environ 1,8 m de distance », précise-t-il.

Il rappelle aussi que les réparations de fondations peuvent coûter entre 7500 et 15 000 $. Ça vaut donc la peine d’appeler un expert pour demander conseil.