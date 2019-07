Travaux temporaires au quai de Matane

Le travail est évalué à un peu plus de 1,6 million de dollars et est payé en grande partie par le gouvernement fédéral. Une plus petite part sera assumée par les entrepreneurs matanais qui comptent sur l’infrastructure pour exporter leurs produits.

Le quai est en fin d’âges et des travaux majeurs doivent être entrepris dans quelques années. D’ailleurs, une partie du quai était inutilisable.

Ces réparations donneront le temps aux fonctionnaires fédéraux de terminer le dossier de réparation et de cession à Québec, prévu pour mars 2020.

Ce projet temporaire avait été proposé pour une équipe matanaise.

Le directeur général de Construction CEG de Matane supervise les travaux qui seront réalisés en deux phases d’une semaine chacune. On enlève le pavage et on enlève le gravier et on remplace cet espace-là par des pontages d’acier qui permettront de soutenir les charges nécessaires pour le transbordement des marchandises.

En avril dernier, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a annonce une aide de 1,5 million de dollars pour maintenir les installations du port de Matane en attendant sa reconstruction. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Les travaux doivent être terminés le 15 juillet.

Le comité Urgence port de Matane évalue que 750 emplois sont directement liés aux activités du quai commercial.

D'après les informations de Xavier Lacroix