Coup d’envoi du Festival fransaskois!

Au programme des trois jours de festivités en français, il y a la présence d'artistes comme Ponteix, Lord Byrun, Yao et les Colocs, prévus vendredi soir.

Samedi, ce sera, entre autres, au tour de Shauit, d'Annette Campagne et d'Alpha Yaya Diallo de faire vibrer les festivaliers.

La fête comprend différentes activités, comme l'Exercice des couvertures Kairos, des Olympiades familiales ainsi que des jeux gonflables ou de société.

Samedi, un atelier d’écriture et de théâtre sera également donné.

On a organisé moins d’activités cette année, mais ce sont des activités plus engageantes, où les gens vont pouvoir se rencontrer et interagir ensemble.

Marie-France Kenny, coordonnatrice du Festival fransaskois