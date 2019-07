Témoignage attendu de la présidente de la CS des Rives-du-Saguenay

Le témoignage de la présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Liz S. Gagné, se poursuit vendredi devant le Tribunal administratif du travail dans la cause de Chantale Cyr.

Jeudi, Mme Gagné a témoigné pour la première fois dans cette affaire. Elle a longuement relaté ses relations difficiles avec l’ex-directrice générale qui soutient avoir été congédiée illégalement.

Interrogée par l’avocat de la commission scolaire, Liz S. Gagné a raconté que les échanges avec Mme Cyr étaient tout sauf cordiaux.

Chantale Cyr conteste son congédiement devant le Tribunal administratif du travail. Photo : Radio-Canada

Dès le premier conseil des commissaires après son élection en mai 2017, l’épisode du prétendu coup de coude donné par la présidente à Chantale Cyr en pleine séance publique a marqué leur relation. Selon Liz S. Gagné, elle a plutôt mis sa main sur l’avant-bras de sa collègue pour lui demander d’abréger son intervention. Par la suite, les relations entre les deux femmes sont restées pour le moins glaciales.

Mme Gagné a précisé que leurs relations professionnelles étaient demeurées correctes, mais sans plus, après cet épisode.

Quelques mois plus tard, les choses se sont détériorées avec les commentaires d’employés et de cadres qui se disaient intimidés et qui mentionnaient avoir des difficultés à avoir une reddition de compte claire pour le projet d’école du millénaire.

Le départ en congé maladie de Chantale Cyr en novembre, suivi d'une enquête ministérielle sur la gestion de la commission scolaire, amènent finalement les commissaires à entreprendre des procédures de résiliation de contrat pour la directrice générale en janvier 2018.

La décision a été difficile à prendre, assure la présidente, en ajoutant qu'elle referait la même chose compte tenu des circonstances.

Le témoignage de Liz S. Gagné se poursuit vendredi avec le contre-interrogatoire de l'avocat de Chantale Cyr.

D'après le reportage de Denis Lapierre