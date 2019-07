Zones inondables : le plan de la CAQ aura « des impacts catastrophiques »

François Veilleux est sorti furieux de la rencontre publique tenue par le gouvernement. À court de mots, il n'avait qu' épouvantable et très décevant en tête, vendredi matin.

Le maire de Beauceville ne s'explique pas comment Québec a pu déterminer de nouvelles zones inondables sans avoir consulté les Beaucerons, eux qui connaissent la rivière Chaudière mieux que quiconque.

On nous impose quelque-chose pour laquelle on n'a pas été consulté , a-t-il tonné en entrevue à l'émission Première Heure, sur les ondes d'ICI PREMIÈRE de Radio-Canada.

J'ai des citoyens qui sont prêts à monter à Québec pour aller manifester. François Veilleux, maire de Beauceville

Selon les estimations du maire, entre 200 et 300 bâtiments se trouvaient dans la zone inondable de Beauceville. Avec la nouvelle carte, leur nombre grimpe à 500.

On est une population de 6500 personnes. C'est l'artère principale au complet! Il y a des maisons qui n'ont jamais eu d'eau qui sont dans la nouvelle zone d'intervention spéciale , a-t-il dit, anticipant des impacts catastrophiques , notamment économiques.

Il cite en exemple la dévaluation des propriétés, qui en plus de toucher les propriétaires, pourrait signifier une perte de revenu de taxes pour la municipalité.

Impuissants

La situation est d'autant plus difficile que le maire et sa population se sentent impuissants, puisqu'un moratoire a été imposé sur la reconstruction en zones inondables dans plus de 800 municipalités du Québec.

On a les pieds et les mains liés. On ne peut sortir de la zone inondable, on ne peut rien faire. On ne peut pas toucher à la rivière non plus , a poursuivi M. Veilleux.

J'ai des gens qui viennent encore pleurer dans mon bureau. François Veilleux

Il a aussi dénoncé de longs délais de traitement pour les indemnisations. De nombreux commerces sont toujours fermés, a-t-il dit, mentionnant qu'un seul des 54 commerçants a jusqu'ici reçu son argent.

Le maire invite les élus à se présenter à Beauceville, à venir constater les dégâts et les impacts potentiels de leurs décisions.

Mais le maire Veilleux les prévient : Amenez votre lunch! , car il n'y a plus beaucoup de restaurants ouverts à Beauceville.