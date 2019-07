Un édifice fédéral fraîchement rénové fermé en raison de problèmes structurels

Environ 300 employés fédéraux ont été renvoyés chez eux jeudi dernier et les portes de l'immeuble situé au 441, avenue University ont été verrouillées, empêchant toute personne d'entrer dans les locaux.

Pourtant l'édifice vient tout juste d'être rénové au coût de 11 millions de dollars.

Selon Doug Gaetz, vice-président national du Syndicat des employés de l'Impôt, les salariés ont signalé des problèmes peu de temps après avoir emménagé dans les locaux en octobre 2018.

Il y a un problème avec le plancher qui vibre et les employés s’en plaignent. Cela cause des maux de tête et des choses de cette nature , explique le représentant syndical.

Un avis de fermeture a été affiché dans la porte d'entrée du bâtiment. Photo : CBC/Tahmina Aziz

M. Gaetz, qui travaille au bureau national du syndicat, dit avoir été mis au courant des inquiétudes concernant l'immeuble en mars 2019, après avoir parlé au président de la section locale du syndicat.

La direction de l' ARCAgence du revenu du Canada s'est adressée par la suite à Services publics et Approvisionnements Canada (SPAC), et a réclamé que des inspections soient effectuées.

Dans un communiqué, le ministère indique que deux évaluations techniques indépendantes ont auparavant confirmé que l'immeuble pouvait être occupé en toute sécurité.

Le bâtiment a toutefois été évacué par mesure de précaution en attendant qu'une troisième inspection complète détermine si d'autres mesures doivent être prises, souligne SPACServices publics et Approvisionnements Canada . Les résultats de cette évaluation ne sont pas attendus avant la semaine prochaine.

L'ARC et Services publics et Approvisionnements Canada collaborent avec leurs partenaires syndicaux pour s'assurer que les employés touchés puissent retourner en toute sécurité au travail le plus tôt possible , souligne Marc-André Charbonneau, chargé des relations avec les médias au ministère.

En attendant, les employés travaillent à domicile ou dans d'autres installations du gouvernement fédéral comme les bureaux de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Ils sont payés, donc il n'y a pas de problème , précise Doug Gaetz.

Le député de Windsor-Ouest, Brian Masse, veut qu'une enquête soit menée sur la façon dont les rénovations ont été menées. Photo : CBC/Tahmina Aziz

Des questions subsistent au sujet des rénovations

Bien que les employés de l' ARCAgence du revenu du Canada continuent de travailler comme si de rien n'était, le député néo-démocrate de Windsor-Ouest se dit préoccupé par la façon dont les travaux ont été effectués dans l'édifice et réclame qu'une enquête indépendante soit menée. Il a d'ailleurs adressé une lettre à la ministre responsable dans ce sens.

L'examen spécifique de l'état actuel du bâtiment et la question de savoir si les exigences du projet pour sa réhabilitation complète ont été évaluées de manière suffisante doivent faire partie de cette enquête , peut-on lire dans ce courrier envoyé le 4 juillet à Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Comme le gouvernement fédéral est exempté de permis de construire municipaux, il n'a pas été possible de trouver les documents locaux concernant les travaux effectués sur le bâtiment.

Toutefois, l'appel d'offres initial pour la rénovation précisait que le projet inclurait :

la démolition des murs intérieurs, des plafonds et des finitions et le retrait des matières dangereuses

la réparation de la maçonnerie extérieure, le remplacement de portes, de fenêtres et de toits,

l'amélioration des systèmes de CVC, d'extincteurs automatiques, d'électricité, de communication et de sécurité des personnes,

la modernisation des ascenseurs,

l'installation de nouveaux murs intérieurs et de nouvelles finitions,

des travaux extérieurs, y compris le stationnement et l'aménagement paysager,

un nouveau système photovoltaïque sur les toits.

On ignore quand l'édifice rouvrira ses portes.

Avec des informations de CBC