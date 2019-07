Construction en zone inondable : Québec se base sur des cartes imprécises

Selon plusieurs citoyens, le gouvernement aurait inclus des terrains qui ne se trouvent pas en zone inondable, notamment dans le secteur du lac Matapédia.

Notre maison, les semelles de fondations seraient à 13 pieds plus haut que le niveau des hautes eaux du lac à chaque printemps , explique Simon Landry, qui a acheté un terrain à Sayabec l'an dernier. On trouve ça drôle et on ne comprend pas non plus pourquoi notre terrain se trouve en zone inondable.

Un autre propriétaire d'un terrain en bordure du lac Matapédia, Michel Poirier, considère que le gouvernement n'a pas bien fait son travail. Il déplore que les citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où des inondations majeures ont eu lieu au printemps 2019, puissent se reconstruire, alors qu'eux ne le pourront plus.

Si votre loi passe, zéro, mon terrain ne vaut plus rien et je n'ai jamais été inondé. Michel Poirier, propriétaire d'un terrain en bordure du lac Matapédia

Québec admet qu'il y a des imprécisions

Sans toutefois parler d'erreur, le gouvernement admet que les cartes satellites utilisées pour déterminer les zones inondées de 2017 et 2019 contenaient des imprécisions.

La zone d'intervention spéciale sera donc revue avant son adoption prévue à la mi-juillet.

Le gouvernement est à revoir la cartographie pour différents secteurs à travers le Québec. Cette version ajustée de la cartographie sera rendue publique au moment de la publication du décret. Marie-Josée Osmann, adjointe exécutive au directeur général de la direction de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitation

Le périmètre de la zone d'intervention spéciale est indiqué en rose sur cette carte. Photo : ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Des délais trop courts pour contester

Par ailleurs, la dizaine de citoyens présents à la rencontre jeudi soir considèrent que le gouvernement n'a pas suffisamment annoncé la tenue de cette soirée de consultation.

Je pense que la population a peut-être été mal informée […] Il n’y a pas eu assez de médiatisation d’une soirée comme ce soir , a déploré le conseiller municipal à Sayabec, Jimmy Bouillon.

Le conseiller municipal de Sayabec, Jimmy Bouillon, considère que Québec a bâclé son travail sur les zones inondables. Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

De plus, il souligne que les délais sont très courts pour que les citoyens puissent contester les décisions du gouvernement, puisque les consultations sur les zones d'intervention spéciale se terminent à la mi-août.

Les citoyens et les municipalités sont pris en otage avec un délai qui n'est même pas en mois, c'est en semaines et en jours pour faire valoir leurs droits et ç'a un impact terrible sur leur développement. Jimmy Bouillon, conseiller municipal à Sayabec

88 des 114 municipalités du Bas-Saint-Laurent sont touchées par l'implantation des zones d'intervention spéciale du gouvernement du Québec.

D'après les informations d'Édith Drouin