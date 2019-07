Le Festivoix à l'heure des retrouvailles

Non pas qu'on les avait oubliés, mais les voir posséder leur scène avec leur puissance et leur aisance nous a fait réaliser tout le bagage et l'expérience qu'elles ont acquis au fil du temps. Elles avaient chacune leur scène. On avait confié celle des Voix Jazz à Manon Brunet. Une douce revanche pour elle puisque l'an dernier, un accident l'avait contrainte à annuler sa participation à l'événement.

C'est quelque chose, ça faisait depuis 2007 que je n'étais pas venue au Festivoix , m'a-t-elle dit avant le spectacle. L'an passé, de devais présenter mon spectacle de chansons francophones, mais cette année, il m'ont demandé de venir avec mes propres chansons c'est à dire, celles de son album MA Blues Band paru il y a 12 ans. Elle a réuni tout son groupe de l'époque: six musiciens et trois choristes. Ils vont pogner de quoi ici me disait Manon... avec raison. Ce n'est pas seulement parce que les spectateurs ont plutôt l'habitude d'un spectacle plus intimiste à cette scène. Manon Brunet sait habiter une scène et comment gagner son public. Avec sa voix puissante, elle peut visser n'importe qui sur sa chaise.

Manon Brunet (au centre) sait habiter une scène et comment gagner son public. Photo : Radio-Canada

À l'autre scène, celle des Voix Multiples, c'est une autre Trifluvienne qui était en prestation. Julie Massicotte était émue de se retrouver sur les planches dans sa Trifluvie natale ... dans ma ville et j'ai étudié ici, au CMI . La scène est juste à côté de son ancienne école primaire et secondaire. Son spectacle est un hommage à Ginette Reno. Vous savez pourquoi ? a-t-elle demandé à la foule. J'ai eu spontanément envie de répondre: parce qu'elle est capable.

Les chansons de Ginette Reno ont bercé son enfance, mais entre vous et moi, je connais bien peu d'interprète qui peut oser s'aventurer sur son répertoire. Julie Massicotte porte en beauté avec justesse et puissance tout le répertoire de la grande dame de la chanson. Et lorsqu'elle nous offre "Un peu plus haut, un peu plus loin" et "Je ne suis qu'une chanson" je vous assure que les frissons sont au rendez-vous.

Un beau prélude pour un spectacle à venir

Manon Brunet et Julie Massicotte nous ont concocté une surprise lors de leur prestation respective. Elles travaillent ensemble avec Fabiola Toupin à la création d'un spectacle intitulé "Les Trifluviennes arrivent en ville" prévu pour septembre. Lors du spectacle de Manon Brunet, Julie et Fabiola sont venues chanter avec elle "Soul Sister". Mais au spectacle de Julie Massicotte, les complices sont venues la rejoindre pour interpréter en primeur "Ma Mauricie" pièce écrite et composée par Daniel Morissette. Une pièce faite sur mesure pour ces femmes qui ont leur région gravée dans leur coeur.

Mais surtout, le mariage de ces trois voix magnifiques est à couper le souffle. Dès la fin, les spectateurs se sont levés d'une traite pour les ovationner. Ces trois femmes sont l'incarnation de ce qu'est une interprète. Elles savent pousser la note au bon moment et utiliser les silences à bon escient. On m'a dit que plusieurs billets pour leur prochaine création ont été vendus. Ce sera assurément un événement à voir.

Martin Levac a souligné l'anniversaire de Trois-Rivières de bien jolie façon. Photo : Radio-Canada

Martin Levac présente "Dance into the light" pour une dernière fois à Trois-Rivières

Le parterre des Voix Populaires était plein. Martin Levac est une valeur sûre pour le Festivoix. D'autant plus que plusieurs savaient que ce serait la dernière chance de le voir personnifier Phil Collins à Trois-Rivières. Il ne quitte pas la chanson, il ne quittera pas le répertoire de Phil Collins, mais il quitte son rôle de personnificateur. Fidèle à lui-même, il a donné un spectacle généreux, de grande qualité. Plusieurs des gens présents l'avaient vu plus d'une fois. Ils savaient que cette soirée serait parfaite. Mais on n'était pas au bout de nos surprises...

Martin Levac a aussi souligné l'anniversaire de Trois-Rivières de bien jolie façon. Il avait invité une Trifluvienne à se joindre à lui pour interpréter en duo sa chanson "Separate lives". À qui a-t-il confié ce beau moment ? À Julie Massicotte.

C'est la plus belle journée de ma vie m'a-t-elle dit quelques minutes avant de monter sur scène.

Je suis convaincue qu'il y en aura d'autres pour elle.

Et moi, elle venait de faire ma soirée.