Zones inondables : Des résidents de North Hatley rejettent le plan du gouvernement

La majorité des personnes ayant pris la parole proviennent de North Hatley. Tous se disaient extrêmement inquiets du projet de construction de condominiums en plein coeur de la ville, même s’il existe un moratoire partiel sur la construction de tout nouveau bâtiment en zone d’intervention spéciale (ZIS).

« Est-ce qu’on devrait construire quoique ce soit en zones inondables? Jamais », pense Robert Benoît, de l’organisme Memphrémagog conservation inc., qui n’a pas hésité à témoigner son mécontentement aux trois représentants du gouvernement.

La ministre se veut rassurante

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest Photo : Radio-Canada

Dans une entrevue à l’émission 24/60, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest a assuré que le gouvernement était à l’écoute des citoyens. Elle a précisé qu’il y aura probablement des ajustements après les consultations avec les citoyens.

Mme Laforest a assuré que les consultations et les discussions avec les élus détermineront la cartographie finale.

La ministre a indiqué qu’en moins de deux semaines, un comité scientifique, un comité spécialisé en affaires municipales et un comité ministériel se pencheront sur la cartographie pour l’ajuster éventuellement.

Le décret instituant une ZIS inclut toutes les zones jugées inondables cartographiées 0-20 ans ou qui ont été inondées en 2017 ou en 2019.

La construction et la reconstruction y seront interdites. La réparation d’un bâtiment sera possible, si les travaux représentent moins de 50 % de la valeur de la propriété, selon la décision du gouvernement.

Ce sont 812 municipalités qui sont visées par le décret gouvernemental.

Les inondations majeures survenues au printemps 2019 dans plusieurs régions du Québec ont touché plus de 250 municipalités, inondé des milliers de résidences et forcé l'évacuation de plus de 10 000 personnes.