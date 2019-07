Déchets sur une propriété à Saint-Eugène : les élus municipaux s'impatientent

Dans l'est ontarien, l'accumulation de débris sur une propriété au sud de Saint-Eugène l'été dernier a soulevé bien des inquiétudes chez certains résidents. Près d'un an plus tard, les déchets y gisent toujours et le projet visant à faire du site un centre de recyclage et de tri de matériaux secs n'a toujours pas pris son envol.