Des résidents de Mattawa exigent un plan de lutte contre les inondations printanières

Avec près d’une cinquantaine d’autres résidents, Graham Simmons a pris part à une rencontre publique jeudi soir où étaient notamment conviés des représentants du Secrétariat pour la régularisation de la rivière des Outaouais, d’Ontario Power Generation (OPG).

Ces derniers ont principalement expliqué au public le processus de régulation du niveau des eaux et les raisons pour lesquelles Mattawa avait connu des crues printanières aussi dévastatrices.

Mais pour M. Simmons, qui s’attendait à des actions concrètes pour essayer de changer les choses, pour gérer les choses autrement dit ne pas en avoir trouvé.

Bien qu’il ait suivi régulièrement les indications sur le niveau de l’eau sur Internet, il a l’impression que la Ville a été surprise par la montée rapide du niveau des eaux . Le maire Dean Backer a décrété l’état d’urgence le 6 mai, après l’ouverture du barrage Otto-Holden, sur la rivière des Outaouais, pour laisser s’échapper une grande quantité d’eau. Le barrage est géré par OPGOntario Power Generation .

Il faut une meilleure communication directe entre les autorités et la Ville , explique M. Simmons.

Le résident Frank Attwood, qui a perdu sa roulotte en raison des inondations, corrobore les propos de M. Simmons. Pour lui, la réunion de jeudi soir était une perte de temps totale .

Le conseiller municipal Garry Thibert a également proposé au Secrétariat pour la régularisation de la rivière des Outaouais de simplifier ses communications. Il estime que certaines des notions employées actuellement sont incomprises par plusieurs personnes et que les autorités de gestion de niveaux d’eau ne disposent pas de plan clair pour éviter les inondations.

Pour une personne non experte comme moi, même si les informations liées au niveau de l’eau se trouvent sur le site web, nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Il ne faut pas venir ici simplement avec des graphiques, il faut élaborer des solutions , fait-il savoir.

Michael Sarich, ingénieur au Secrétariat pour la régularisation de la rivière des Outaouais, reconnaît que les communications sont un aspect qui peut toujours être amélioré .

Il rappelle que le niveau d’eau maximal enregistré en 2019 n’avait jamais été atteint depuis 1960.

Lorsque quelque chose de tel n’est pas arrivé depuis longtemps, les gens peuvent ne pas être préparés. Il est difficile de conceptualiser ce qu’un avertissement signifie réellement. On l’a vu dans d’autres secteurs qui avaient été gravement touchés en 2017 et qui s’étaient bien préparés cette année , note M. Sarich.

Au cours de la rencontre, certaines personnes ont demandé aux représentants d’OPG pourquoi la société avait choisi de libérer une grande quantité d’eau au barrage Otto Holden alors que des inondations en aval étaient une conséquence fortement envisageable.

Le vice-président des opérations pour la région de l’est ontarien, Shaun Hinds, a répliqué que la décision n’a pas été prise de mauvaise foi.

Je peux comprendre la frustration des gens. Nos infrastructures se trouvent sur la rivière et sont très grandes et reconnaissables. La croyance naturelle est qu’OPG déverse de l’eau sur eux. Mais on ne déverse pas d’eau, on assure la circulation de l’eau. Un barrage opère entre un niveau minimal et un niveau maximal.

Shaun Hinds, vice-président des opérations pour la région de l’est ontarien chez OPG