Pénurie de main-d’oeuvre : une propriétaire de garderies demande au gouvernement d’agir

La propriétaire de plusieurs garderies à Québec et Lévis n’arrive plus à recruter suffisamment d’éducatrices qualifiées ou non qualifiées. Janick Cyr craint d’autres fermetures et demande à Québec d’intervenir.

Janick Cyr oeuvre dans le domaine des garderies privées subventionnées depuis 2013. Elle est aujourd’hui directrice et propriétaire de deux garderies, en plus d’être promoteur d’un futur projet de garderie.

Je n’ai jamais eu autant de difficulté à avoir des CV pour pourvoir des postes en éducation à l’enfance , a-t-elle écrit, le 13 mai dernier, dans une lettre envoyée au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Manque de relève

Elle soulève notamment une diminution dans les inscriptions en éducation à l’enfance dans les cégeps. Entre 2012 et 2015, le nombre de diplômés est passé de 41 à 18 au Cégep Lévis-Lauzon.

On avait l'habitude de démarrer deux cohortes par année, une à l'automne et une à l'hiver dans les dernières années , explique Kathleen Cantin, directrice de la formation continue et des services aux entreprises, au Cégep de Lévis-Lauzon.

Il y a eu une diminution effectivement des personnes qui s'inscrivent à nos cohortes. Kathleen Cantin, directrice de la formation continue et des services aux entreprises, Cégep de Lévis-Lauzon

Selon elle, le bas taux de chômage dans la région de la Chaudière-Appalaches a un impact sur l’intention des travailleurs de revenir aux études.

Puis encore là, la cohorte qu'on devait démarrer en avril a été reportée en mai, puis est reportée maintenant au mois de septembre , déplore-t-elle.

Nombreux congés de maternité et promesses

À cela s’ajoute les nombreux congés de maternité et les promesses du gouvernement. La propriétaire Janick Cyr affirme avoir 10 éducatrices qualifiée en congé.

Janick Cyr, propriétaire et directrice de garderies Photo : Radio-Canada

Bien que notre budget de publicité ait augmenté de 669 %, nous ne recevons que très peu de CV et ceux que nous recevons proviennent en majorité de personnes travaillant présentement dans d’autres garderies , ajoute-t-elle dans sa lettre au ministre.

En février dernier, le ministre de la Famille a promis d’ajouter 13 500 places supplémentaires dans le réseau des services de garde du Québec.

Ça va nous prendre 2700 éducatrices. J'ai vraiment l'inquiétude de savoir où on va aller les chercher , se demande-t-elle.

Elle craint aussi que l’arrivée des maternelles 4 ans n’aide en rien la situation.

On veut rencontrer le ministre, on veut que ça bouge. C'est plus le temps d'avoir des discussions, c'est le temps d'agir. Janick Cyr, propriétaire et directrice de plusieurs garderies

Le Ministère « sensible » à la situation

Dans sa lettre, Mme Cyr propose diverses solutions au Ministère pour pallier la pénurie de main-d’oeuvre : reconnaître plus facilement les équivalences de formation des immigrants ou reconnaître les titulaires de baccalauréats en enseignement primaire et secondaire immédiatement comme éducateurs qualifiés.

Le 5 juin dernier, le Ministère a répondu à la lettre de Janick Cyr. Le directeur général par intérim Sabin Tremblay affirme que le Ministère est très sensible à la situation et que de nombreux travaux ont déjà été entrepris.

Il souligne d’ailleurs l’importance de valoriser le métier d’éducatrice .

« Le Ministère aspire ainsi à redorer l’image du métier, ce qui aura sans doute un effet sur l'attractivité du programme en techniques d’éducation à l’enfance », peut-on lire, ajoutant que des démarches ont aussi été mises en branle pour réduire les obstacles à la qualification.

Avec les informations de Guylaine Bussière