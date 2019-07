Un champignon mortel trouvé à Vancouver

La Régie de la santé Vancouver Coastal demande aux résidents de ne pas toucher ce champignon s'ils en voient un.

Il s’agit d’une variété qui a déjà causé la mort d’un enfant de 3 ans en 2016, à Victoria.

Surnommé le calice de la mort, ce champignon est l'un des plus dangereux au monde et est de plus en plus commun dans les agglomérations du sud-ouest de la province.

Vénéneux, il contient des toxines qui peuvent endommager le foie et les reins. Il peut suffire d'un seul champignon pour provoquer la mort d'un adulte.

Les effets se font normalement sentir entre 6 et 12 heures après l’ingestion. Parmi les symptômes de la personne empoisonnée : des nausées, la diarrhée et des vomissements.

On trouve souvent l’amanite près des chênes de Garry, un arbres natif de la Colombie-Britannique, dans la région de Vancouver, de Victoria et dans la vallée du Fraser.