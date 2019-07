La ouananiche du lac Saint-Jean en bonne santé

L’un des éléments cruciaux qui pourraient être responsables de ce bilan de santé reluisant est l’absence de barrages sur des rivières clés qui se déversent dans le lac Saint-Jean, alors que ce n’est pas le cas dans d’autres régions du monde.

Il y a des lacs en Russie, en Finlande et en Suède qui ont subi de nombreux barrages au cours des années 60, 70 et, aujourd'hui, on voit que la ouananiche n'est plus capable d'aller se reproduire , explique l’un des 11 chercheurs qui ont participé à la recherche, Pascal Sirois, titulaire de la chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Si le saumon d’eau douce du lac Saint-Jean peut se reproduire, c’est parce que les rivières Ashuapmushuan, Mistassini, aux Saumons et Métabetchouane sont en bon état.

La plus importante d'entre-elles, la rivière Ashuapmushuan, a d'ailleurs échappé à la construction de barrages par Hydro-Québec grâce à l'opposition de militants environnementalistes, dont faisait partie Jean Paradis.

L'importance d'avoir sauvé cette rivière-là pour la ouananiche est fondamentale. Le béton et le poisson, ça ne va pas ensemble. Jean Paradis, porte-parole, ancien regroupement de protection de l'Ashuapmushuan

À lire aussi : La ouananiche, ce poisson combatif

Une protection temporaire

Il faut toutefois préciser que la rivière Ashuapmushuan n’est pas immunisée à jamais. En effet, son statut de « réserve aquatique projetée », désigné par Québec, prendra fin en mai 2025.

Cette particularité suscite certaines inquiétudes. Le président de la Corporation de Lactivité pêche, Michel Bouchard, estime que le développement hydroélectrique ou minier doit continuer d’être impossible sur le cours d’eau.

Il faut vraiment protéger cette rivière-là , martèle-t-il.

Jean Paradis pense la même chose.

Ce serait une belle occasion pour le gouvernement du Québec d'en profiter pour rendre ce statut-là permanent, donc une aire protégée "réserve aquatique permanente" pour concrétiser le fait que c'est un joyau mondial.

Les deux hommes estiment que c’est la meilleure manière de protéger la ouananiche à long terme.

D'après le reportage de Gilles Munger