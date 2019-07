Brian Pallister songe à permettre à plus de magasins d'ouvrir les jours fériés

M. Pallister indique qu’il est d’accord avec le propriétaire d’une chaîne d’épiceries qui soutien que certains magasins ne devraient pas être forcés à rester fermés lors de certains jours fériés alors que les casinos et magasins d’alcool peuvent ouvrir.

Il y a certainement une contradiction , dit-il.

Je sais qu’il y a actuellement une discussion à divers échelons et dans plusieurs départements du gouvernement à ce sujet. De mon point de vue, c’est une décision qui devrait être prise par les municipalités , poursuit le premier ministre.

Munther Zeid est le propriétaire de la chaîne d’épiceries indépendantes Food Fare à Winnipeg. Il a reçu une amende salée pour avoir ouvert ses portes le Vendredi saint et il a défié une nouvelle fois la loi provinciale en ouvrant ses commerces le jour de la fête du Canada.

C’est une question de survie pour nous , a-t-il confié à Radio-Canada en début de semaine. Il espère du même souffle rendre le marché plus équitable .

Selon lui, cette réglementation est un frein à la liberté des gens de choisir ce qu’ils souhaitent consommer lors des jours fériés. Les gens veulent pouvoir choisir , s’exclame-t-il, une liberté que l’épicier dit accorder également à ses employés. Ceux-ci peuvent choisir de travailler ou non les jours fériés.

Munther Zeid a reçu une amende de 10 000 $ pour avoir ouvert ses commerces le Vendredi saint. Il a récidivé lors de la fête du Canada. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Une loi compliquée

La loi manitobaine permet l’ouverture, lors de jours fériés, d’entreprises du tourisme, de restaurants, de magasins d’alcool et de cannabis, de pharmacies et de casinos. Toute entreprise qui fonctionne habituellement avec quatre employés ou moins peut aussi ouvrir ses portes lors d'un jour férié.

D’autres entreprises, dont les épiceries qui fonctionnent habituellement avec plus de quatre employés, peuvent ouvrir lors de congés comme le jour de la fête de Victoria et le Jour de Louis Riel‎. Ces entreprises ne peuvent pas ouvrir leurs portes lors de six jours fériés, dont Noël, le Jour de l’an et la fête du Canada.

Une infraction peut valoir une amende atteignant 10 000 $.

M. Pallister a indiqué qu’il ne peut pas faire d’annonce immédiate en raison de la période de silence préélectoral volontaire qu’il a décrété.

Il a toutefois suggéré qu’il aurait plus à dire sur cet enjeu plus près de l'élection provinciale du 10 septembre.