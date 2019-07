Produits comestibles du cannabis : il en coûtera 3 M$ à la Régie des alcools

Il y a quelques semaines, Ottawa annonçait que les produits comestibles du cannabis se retrouveraient sur les tablettes des points de vente du pays vers la mi-décembre.

Le gouvernement Trudeau avait promis que ces produits comestibles seraient légaux un an après la légalisation du cannabis, le 17 octobre 2018. La réglementation qui entérinera ce changement entrera effectivement en vigueur le 17 octobre 2019, ce qui devrait entraîner une apparition graduelle de ces produits sur les étalages.

En Nouvelle-Écosse, ce sont les succursales de la Régie des alcools (NSLC) qui sont autorisées à vendre du cannabis, la plupart du temps dans des magasins qui vendent déjà de l’alcool.

Un point de vente de cannabis de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse (NSLC) à Halifax. Photo : Radio-Canada / Frédéric Wolf

Selon la ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse, Karen Casey, les coûts pour la Régie provinciale des alcools seront beaucoup moins importants que l’an dernier, car les succursales qui vendront des produits comestibles sont celles qui offrent déjà les produits du cannabis légaux depuis l’automne dernier.

En prévision de la légalisation, la province avait investi quelque 11 millions de dollars pour rénover les succursales de la NSLC qui se préparaient à vendre du cannabis, ainsi que pour ouvrir un magasin qui ne vend que du cannabis près du centre-ville d’Halifax.

Cette année, les sommes investies serviront principalement à équiper les succursales d’équipements de réfrigération adéquats pour conserver les produits comestibles, ainsi que pour la formation du personnel.

Jennifer Gray, porte-parole de la Régie des alcools de la Nouvelle-Écosse, souligne aussi dans un courriel que la NSLC dévoilera une campagne d’information et de sensibilisation de sa clientèle, et mettra à jour son site Internet, qui fait la vente en ligne du cannabis.

Mme Gray précise que les succursales de la NSLC n’ont pas été rénovées ou construites d’emblée en prévision de la vente des produits comestibles, car on n’était alors pas certain de ce qu’allaient être les exigences du fédéral en matière de manipulation et de conservation des aliments qui entrent dans la composition de ces nouveaux produits.

La porte-parole rappelle que les vendeurs autorisés de cannabis entraient alors en territoire inconnu, et que les énergies de la NSLC étaient concentrées sur la première phase de la légalisation.