À quelques heures de présenter son concert vendredi soir à Pike Lake à l’occasion du Festival fransaskois, Mike Sawatsky sait que ce rendez-vous sera unique.

Pourtant, le musicien a beaucoup d’expérience sous les projecteurs. Ce sera toutefois la première performance de son groupe de reprises des Colocs en Saskatchewan, sa province natale.

Sa famille et ses amis saskatchewanais suivent la carrière de Mike depuis bien des années, mais plusieurs ne l’ont jamais vu jouer.

Mike Sawatzky (à droite, à côté de sa mère) avec sa famille, quand il était petit. Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Michael Sawatzky d’origine métisse a grandi à Saskatoon dans une famille allemande mennonite. Tout bébé, il a vécu dans différents foyers d’accueil avant que Dawn et Don Sawatzky viennent l’adopter à l’âge de 22 mois à Regina en 1970.

Son père, Don, le décrit comme un enfant extrêmement sociable. Il pouvait s’entendre avec tout le monde .

Agrandir l’image Don Sawatzky devant sa maison à Saskatoon Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

Mike avait deux passions, les sports et la musique. Et les deux avaient toute sa détermination.

Quand il était jeune, Mike tenait absolument à apprendre le saxophone. Ses parents qui trouvaient l’achat de cet instrument dispendieux l’ont plutôt encouragé à améliorer ses résultats scolaires.

Le jeune garçon est plutôt allé se plaindre à l’école et a dit que ses parents n’avaient pas les moyens de lui acheter un saxophone. L’école, par pitié lui en a prêté un.

Il trouvait toujours un moyen d’accomplir ce qu’il voulait faire, raconte son père.

Mike Sawastky avoue avoir eu une adolescence par moment difficile. La musique était pour lui une façon de s’exprimer.

Il se souvient de ses performances de blues, notamment celles de son adolescence au Buds on Broadway, un bar à Saskatoon.

Après son départ de la Saskatchewan vers l'âge de 18 ans, il a occupé divers emplois, notamment en Colombie Britanique. Lorsqu’il était cuisinier à Banff, en Alberta, il a rencontré une Québécoise et l’a suivie jusqu’à la belle province. Il y a apporté son amour de la musique.

Je me promenais dans les jams de blues à Montréal et j’ai rencontré Patrick (Esposito). Lui était français du sud de la France et moi je ne parlais pas français dans ce temps-là. Alors, il fallait quelqu’un pour traduire entre nous. [C'est là qu'on] a formé un groupe de blues.

Patrick Esposito jouait déjà avec André (Dédé) Fortin. Justement, ils avaient besoin d’un guitariste parce que le guitariste qu’ils avaient marchait plus ou moins et moi j’étais là. Ça donnait une autre “vibe“ et finalement ça donnait la chimie [dont on] avait de besoin.

Après le suicide de Dédé Fortin, le groupe a arrêté de jouer pendant plusieurs années.

C’est aux Francofolies à Montréal de 2009 que ses membres ont décidé de reprendre la scène. Les soirées retrouvailles de Mike Sawatzky avec Les Colocs donnent maintenant 4 ou 5 prestations par année.

Jason Hudon et Mike Sawatzky lors de leur spectacle au Festival du voyageur Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

D’autres anciens membres des Colocs seront présents au Festival du voyageur. Le spectacle regroupera donc Benoit Gagné au trombone, Benoit Piché à la trompette, Justin Allard à la Batterie, Guy Bélanger à l’harmonica et, bien sûr, Mike Sawatzky à la guitare, l’harmonica et la voix.

Ils seront accompagnés de Jason Hudon à la voix et la guitare, Jean Cyr à la basse et Vincent Ravary à la batterie.

Mike a hâte de montrer sa province et de présenter sa famille aux membres du groupe.