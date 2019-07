Guylaine Tremblay et Josée Deschênes en tournage à Saguenay

La série met en vedette les comédiennes Guylaine Tremblay et Josée Deschênes. Elles y interprètent deux amies qui partent sillonner les routes du Québec en quête d’aventure et de liberté.

Guylaine et moi, ça fait 36 ans qu’on se connaît pis on voulait faire quelque chose sur l’amitié féminine, la solidarité. En fait, c’est comme si on transposait notre amitié à l’écran à travers des personnages un peu plus éclatés que nous.

Josée Deschênes, comédienne