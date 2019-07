Incertitude autour de l’avenir d’une fermette autosuffisante de Saint-Prime

Michelle Cupani et Jonathan Goyette ont longtemps rêvé de parvenir à subvenir pleinement à leurs besoins grâce à leur petite ferme de Saint-Prime. Cependant, l’avenir de leur projet semble désormais compromis.

Le couple a décidé d’acquérir une parcelle de terre pour y aménager un jardin et pour y installer des enclos dans le but d’y élever des dindes, des poules, des cochons et des veaux.

C’est juste pour réussir à produire notre nourriture et tout ce dont nous avons besoin pour survivre , explique M. Goyette.

Selon Mme Cupani, ils ont bûché comme ça ne se peut pas pour mettre sur pied leur fermette dans l’espoir de pouvoir éventuellement y accueillir des touristes.

Or, le projet du couple pourrait bien tomber à l’eau.

Après avoir reçu deux plaintes liées aux bruits et aux odeurs, les autorités de Saint-Prime ont en effet demandé à Michelle Cupani et à Jonathan Goyette de se départir de leurs bêtes.

Cette requête a temporairement été mise en veilleuse pour permettre aux élus municipaux de débattre du dossier.

Mme Cupani et M. Goyette pourront défendre leur projet de petite ferme devant eux dès lundi.

Avec les informations de Mélissa Paradis