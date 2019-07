Trump coiffe d'un discours critiqué une fête de l'Indépendance américaine controversée

Sous le feu des critiques, pour s'être invité dans la grande fête nationale du 4 juillet et y avoir ajouté une dimension militaire, Donald Trump a rendu hommage, jeudi à Washington, à une Amérique, selon lui, unie, lors d'un spectacle d'une ampleur inédite.

Aujourd'hui, nous nous rassemblons comme un seul pays pour cet hommage très spécial à l'Amérique , a déclaré Donald Trump.

Ensemble, nous appartenons à l'une des plus grandes histoires jamais racontées, l'histoire de l'Amérique , a-t-il ajouté.

En plus des défilés et des feux d'artifice habituels, le président américain a décidé de donner une tonalité militaire à ce 4 juillet, avec des blindés placés en évidence.

Il s'est de plus placé au centre des festivités pour prononcer un discours d'« hommage à l'Amérique » depuis les marches du Lincoln Memorial, monument à la gloire du 16e président américain.

C'est sur ces mêmes marches que Martin Luther King tenait en 1963 son discours historique « I have a dream » en faveur de l'égalité entre les Noirs et les Blancs.

À lire aussi : Trump soupçonné de politiser la fête de l’Indépendance américaine

Ses prises de paroles ont été entrecoupées des survols d'avions de guerre F-35, les plus modernes du monde, ainsi que de la patrouille d'acrobaties aériennes Blue Angels et d'Air Force One, le Boeing 747 des présidents américains.

Portant pour beaucoup des casquettes, T-shirts et pancartes au nom de Donald Trump, de nombreux spectateurs étaient rassemblés avant le début de la cérémonie sur la pelouse au pied du mémorial de Lincoln. Des blindés de l'armée américaine ont été disposés de chaque côté, ainsi qu'une tribune et des écrans géants.

Une femme s'était recouverte de son drapeau américain pour se protéger des grosses averses tombées pendant l'attente. Malgré la météo menaçante, Donald Trump a confirmé 45 minutes avant l'événement qu'il aurait bien lieu.

Devant la Maison-Blanche, Dee Ranson, 55 ans, défendait le choix de son président de prendre la parole : Cela montre du courage et un enthousiasme patriotique. Il n'a pas peur , s'est félicitée cette habitante de Floride, venue pour l'événement avec son fils, qui arborait la casquette rouge des partisans de Donald Trump.

Mais en chamboulant l'ordonnancement des festivités, le milliardaire républicain s'est attiré les foudres des démocrates, qui l'ont mis en garde contre la tentation d'un rassemblement de campagne partisan . D'autant que Donald Trump sera candidat à sa réélection en novembre 2020.

Cet événement a été conçu plus pour satisfaire son ego que pour célébrer les idéaux américains. Joe Biden, candidat à la Maison-Blanche parmi les démocrates

Ses services ont distribué des accès privilégiés au site, dont 5000 aux soldats, a rapporté le Pentagone. Des centaines d'autres billets ont été distribués par les réseaux de soutien du président.

L'événement suscitera une couverture différenciée selon les médias : Fox News, la chaîne préférée des conservateurs, a prévu de diffuser le discours du président en direct, une option en revanche écartée par MSNBC, selon un porte-parole cité par Politico.

C'est après avoir été impressionné par le défilé du 14 juillet 2017 à Paris que le milliardaire républicain a voulu ajouter une dimension militaire aux célébrations dans son pays.

C'est une démonstration de pouvoir et de force qui n'est pas nécessaire , regrettait April Smith, une résidente de Caroline du Nord, des étoiles aux couleurs du drapeau américain peintes sur les joues.

Ce « n'est pas la manière américaine » de rendre hommage à l'armée, a également estimé sur CNN la maire démocrate de Washington, Muriel Bowser.

L'organisation de gauche Code Pink a manifesté son opposition en déployant au sol le « Baby Trump », personnage gonflable représentant un bébé colérique à l'effigie du président américain.

Le budget de l'événement est également dénoncé par les démocrates. Mais selon Donald Trump, le coût devrait être mineur.

Le 4 juillet marque la fête de l'Indépendance américaine, Independence Day, lorsqu'en 1776, 13 colonies britanniques fondèrent les États-Unis d'Amérique.

Des milliers de personnes se rassemblent chaque année dans une ambiance bon enfant sur les immenses pelouses du National Mall, grande esplanade de Washington, bordée de musées et de monuments officiels.