Les lacs Supérieur, Huron et Michigan atteignent des niveaux records

Jacob Bruxer, ingénieur principal en ressources en eau au bureau fédéral de la régularisation des Grand Lacs et du Saint-Laurent, croit que le record d’octobre 1985 ne sera peut-être pas battu, notamment parce que l'ouest du lac Supérieur a connu un mois de juin plutôt sec.

Agrandir l’image Le lac Supérieur atteint son niveau maximum plus tard que les autres lacs de la région, normalement vers la fin de l’été. Photo : Environnement et Changement climatique Canada

De la façon dont le niveau d’eau a augmenté en mai, on aurait pu penser que c’était certain [que le record sera battu]. Il y a un bon côté au temps sec, si vous êtes inquiets en raison des niveaux d’eau élevés. Jacob Bruxer, ingénieur principal en ressources en eau, Environnement et Changement Climatique Canada

Plus au sud, le niveau des lacs Michigan et Huron a augmenté de 10 cm en juin, soit 4 cm de plus que l’augmentation moyenne pour ce mois, et a égalé le niveau record pour un début juillet, atteint en 1986.

Agrandir l’image Le niveau des lacs Michigan et Huron est 79 cm au-dessus de la moyenne et 35 cm au-dessus du niveau du début du mois de juillet 2018. Photo : Environnement et Changement climatique Canada

Selon M. Bruxer, les niveaux d’eau sont supérieurs à la moyenne depuis 2013 et la tendance s’est accentuée dans la dernière année.

La hausse des niveaux est causée par d’importantes précipitations et par l’eau provenant de la fonte des neiges.

Rob Caldwell, le secrétaire canadien du CICLSConseil international de contrôle du lac Supérieur , explique que le niveau d’eau élevé des Grands Lacs cause notamment une augmentation de l’érosion des berges et rend difficile l’accès à certains quais et rampes de mise à l’eau.

Le CICLSConseil international de contrôle du lac Supérieur indique que les dommages le long du littoral pourraient être particulièrement importants pendant les périodes de vents forts.

Les impacts se font aussi sentir dans certains ports des Grands Lacs pour le chargement de céréales ou de minerais, raconte M. Caldwell. Des bateaux ne peuvent pas se placer sous certains terminaux à certaines heures de la journée.

Il précise toutefois que ce n’est pas, en ce moment, un problème très répandu.

Le CICLSConseil international de contrôle du lac Supérieur laissera passer un plus grand débit d’eau en juillet aux barrages de la rivière Saint-Marie, pour compenser un ralentissement plus tôt cette année causé par des travaux d’entretien aux centrales hydroélectriques.