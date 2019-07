Les bases de la sécurité à moto

Robert Ouellette est un motocycliste averti depuis maintenant près de 40 ans. Il est aussi président d’une association regroupant environ 230 motocyclistes qui font des randonnées pour amasser des fonds pour des enfants malades.

Avant de prendre la route, il vérifie toujours minutieusement sa moto.

C'est très important que la moto soit en bonne condition. Faire une vérification visuelle avant chaque départ pour s'assurer que tout en correct.

Mais malgré sa prudence, Robert Ouellette a déjà frôlé la mort à bord de sa moto.

Un camion avait arrêté soudainement en avant de moi. Un grand camion. Ça fait que j'avais le choix que le derrière du camion était vis-à-vis ma tête, alors j'avais le choix de me frapper là ou je me suis tiré sur le côté et j'ai glissé en dessous du camion.

Apprendre à faire attention aux autres véhicules partageant la route

Josée Racine est propriétaire d'une école de conduite offrant des cours de moto, entre autres.

Durant ces leçons, les apprentis motocyclistes apprennent les bonnes techniques de conduite, mais surtout, l’importance d’une conduite dite défensive. Elle leur rappelle qu’ils ne seront pas seuls sur la route, mais qu’ils seront plus vulnérables que lorsqu’ils conduisent une voiture.

Toujours être sur la défensive quand on conduit, lance-t-elle. Anticiper ce qui pourrait se produire comme conducteur, afin de développer des stratégies qui sont plus avant-gardistes ou bien qu'on peut anticiper les mouvements que les autres utilisateurs du circuit routier vont faire.

Dans la municipalité d'Edmundston, la police n’a pas remarqué de recrudescence des accidents avec des motos sur son territoire. Mais elle reste à l’affût et veille à ce que les motocyclistes respectent la loi.

On va s'assurer que les gens suivent la vitesse si vous voulez, suivent aussi la signalisation et ne conduisent pas deux [voies] de larges , conclut Steve Robinson, de la Force policière d'Edmundston.

Avec les informations de Bernard Lebel