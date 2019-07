Une journée avec la patrouille verte de Rouyn-Noranda

L'équipe, qui compte six agents de sensibilisation, a entamé ses activités lors de la deuxième semaine de juin.

Samuel Pellerin et Celeste Valentina Gonzalez Torres, deux agents de sensibilisation, effectuent du porte-à-porte dans le quartier de Sacré-Coeur à Rouyn-Noranda. Ils expliquent aux citoyens quelles matières seront admissibles dans les bacs de compostage, comme la viande cuite et le papier souillé.

Samuel Pellerin note que les citoyens répondent généralement de façon plutôt favorable aux interventions de la patrouille.

Étonnamment on rencontre plus de gens enjoués et enthousiastes que de gens qui sont réticents, mais c'est sûr que tout changement entraîne un certain spectre d'opinion et d'opposition , souligne-t-il. Des fois les gens pensent qu'on a des trucs à vendre ou des choses à faire signer, mais ce n'est vraiment pas le cas. On juste est là pour les aider, enlever les ambiguïtés et répondre aux questions.

Préparer le terrain

Andrée-Anne Dupuis, conseillère sur le plan de la gestion des matières résiduelles à la Ville de Rouyn-Noranda, s'est chargée de former et de faire un suivi quotidien avec la patrouille verte.

En fait ce que l'on souhaite, c'est vraiment de rencontrer et de sensibiliser les gens avant l'arrivée du compost pour favoriser une meilleure adhésion et une meilleure compréhension du projet , explique la biologiste.

La tâche principale de la patrouille consiste à informer les citoyens à propos des prochaines étapes à venir et des matières qui seront admissibles dans le bac de compostage, comme la viande cuite, le papier souillé et le gazon.

Souvent quand le monde est vraiment contre, on n'insiste pas , raconte Celeste Valentina Gonzalez Torres. On laisse le numéro de téléphone de la ville, et puis c'est sûr qu'en septembre ou octobre, quand ils vont recevoir le bac, ils vont peut-être plus réaliser, ce qui fait que rendus là ils vont peut-être plus vouloir s'informer.

Signe que la patrouille verte est passée chez vous : ce petit dépliant qui précise que la cueillette des matières organiques commencera en 2020 à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Quand les résidents ne répondent pas à la porte, les agents de sensibilisation laissent une note fournissant le numéro de la ligne d'appel INFO-VisezVert ainsi que le site web de la Ville, avec les informations sur la cueillette des matières résiduelles. Ils distribuent aussi des autocollants pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir de publisac dans leur boîte aux lettres.

Un groupe témoin dans le quartier Lac-Dufault

La collecte des matières organiques a débuté dans le quartier Lac-Dufault au mois de mai afin d'accumuler des données en préparation de l'implantation du projet en janvier 2020. Andrée-Anne Dupuis considère que le taux de participation y est excellent.

À la première collecte, on a eu un taux de participation de 52 %, là on est rendu à cinq collectes et on a atteint un taux de 75 % de participation. La qualité des matières est excellente. On observe quelques fois des sacs de plastique, il y a eu de la viande crue , indique-t-elle. Mais à ce moment-là on intervient tout de suite auprès du citoyen pour lui donner des trucs, pour pallier aux désagréments qu'il pourrait vivre, surtout durant l'été.

Jusqu'à maintenant, 17 tonnes de matières organiques ont été détournées du lieu d'enfouissement, évalue Andrée-Anne Dupuis.

Les agents de sensibilisation ont arpenté le secteur urbain de Rouyn-Noranda en juin. Ils seront à Lac-Dufault dès la semaine prochaine, à Évain durant le mois de juillet et à Granada en août. Ils sont également présents les samedis matins au marché public de Rouyn-Noranda.