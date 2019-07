Trois employés d'un centre de réadaptation de Laval accusés de voie de fait

Selon l’acte d’accusation déposé le 12 juin, les gestes mis en cause ont eu lieu à la résidence Louise-Vachon, un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement situé à Laval.

Les assistants à la réadaptation Marie Nicaisse Dameus et Patrick Delly sont accusés de voie de fait et d'agression armée, tandis que Lionel Anthony Beauplan fait face à une accusation de voie de fait.

Entre trois et cinq résidents, dont un mineur, auraient été victimes de maltraitance. Les trois employés sont notamment soupçonnés d’avoir frappé une personne avec un walkie-talkie.

Un quatrième employé sous enquête n'a pas fait l'objet d'accusation. Toutefois deux autres employés ont été relevés de leurs fonctions cette semaine et font l’objet d’une enquête interne.

Julie Lamarche, directrice des ressources humaines du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, qui chapeaute la résidence, trouve « la situation préoccupante », mais se veut rassurante. « Que ce soit dans les processus cliniques ou dans la gestion de nos ressources, on va regarder l’ensemble de notre fonctionnement, et si l'on doit s’améliorer, on s’améliorera encore », a-t-elle déclaré à Radio-Canada.

Dans ce centre déjà décrit dans les médias comme « la maison de l'horreur », les employés avaient exceptionnellement obtenu, au printemps dernier, l'autorisation de ne pas intervenir auprès de certains patients agressifs, le temps que des mesures pour assurer leur sécurité soient prises.

Selon la directrice du syndicat, malgré l'ajout de ressources, « le climat de travail est malsain ». « Les agents en intervention ne fonctionnent pas en équipes complètes », souligne Marjolaine Aubé, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval (CSN).

Avec les informations de Jacaudrey Charbonneau