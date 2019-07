Ce qu’il faut connaître sur l’humidex

Il s'agit vraiment d'une question de santé , affirme Peter Taylor, professeur de sciences atmosphériques à l'Université York de Toronto. L'humidex vous donne une mesure de l'efficacité avec laquelle votre corps peut se refroidir , rassure-t-il.

L'indice est basé sur un calcul de la chaleur et de l'humidité en utilisant la température actuelle de l'air et le point de rosée (température et pression barométrique auxquelles la vapeur d'eau se condense en liquide). C'est important parce que l'humidité peut faire des ravages sur les systèmes de refroidissement interne d'un corps.

Si la prévision indique un humidex de 40, par exemple, cela signifie que la température peut être de 35 °C, mais qu'avec l'humidité, l'inconfort est le même qu'à une température sèche de 40 °C.

Le refroidissement éolien est l’équivalent hivernal de l’indice humidex.

L'indice humidex, qui constitue une abréviation pour indice d'humidité, est une innovation canadienne utilisée pour la première fois en 1965, selon Environnement Canada.

L’humidex variable d’une région à l’autre

Le lever du soleil sur la rivière Détroit à Windsor. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

L'agence fédérale indique qu'en général, l’humidex descend à mesure que s’élève la latitude. De toutes les villes canadiennes, Carman, au Manitoba, est celle qui a enregistré l’humidex le plus élevé, soit 53, le 25 juillet 2007, mentionne Environnement Canada.

Pendant des années, la ville de Windsor, dans le sud de l'Ontario, a acquis la réputation d'être la capitale de l'humidex au Canada. Il a détenu pendant plus d'un demi-siècle le record d'un indice humidex de 52,1, datant du 20 juin 1953.

L’humidex est rarement très haut, sauf dans les régions du sud de l’Ontario, du Manitoba et du Québec, ainsi que dans les parties plus au sud de l’Alberta et de la Saskatchewan, précise Environnement Canada.

L’indice humidex peut varier également d’un pays à l’autre.

Le Canada, par exemple, ne calcule pas l’indice de chaleur de la même façon que les États-Unis.

Avec la même température et le même taux d’humidité, une ville canadienne et une ville américaine situées face à face n’auront pas le même indice de chaleur. La manière de calculer l'humidex étant différente , indique Gerald Cheng, météorologue à Environnement Canada.

Nos corps réagissent différemment

Au CPE Le cheval sautoir, à Trois-Rivières, les enfants vont davantage jouer dans l'eau et rentrer plus régulièrement pour se rafraîchir. Photo : Radio-Canada

On n'a pas nécessairement la même réponse aux intempéries. Cela diffère d’une personne à l’autre , explique Gerald Cheng.

Le climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada, David Phillips, fait remarquer que l'âge et la santé, y compris les problèmes respiratoires et la condition physique, influent sur la sensation de chaleur.

Les mêmes conditions de chaleur pour un enfant peuvent causer de la chaleur piquante chez un adolescent, il peut s'agir de crampes de chaleur, alors que pour un aîné, il peut s'agir d'un coup de chaleur , dit-il.

Ce qu’il faut faire si l’humidex est très élevé

La chaleur est encore plus difficile à endurer lorsqu'on travaille à l'extérieur, comme ici, à Bordeaux, où le mercure a grimpé jusqu'à 35 degrés Celsius lundi. Photo : Getty Images / Medhi Fedouach

Le corps humain essaie de maintenir une température de 37 °C. En été, la transpiration aide à vous rafraîchir, souligne David Phillips.

Mais lorsque l'humidité est élevée et que l'air est déjà presque saturé d'humidité, l'évaporation de la sueur cesse. C'est alors que la température corporelle d'une personne augmente et qu'elle peut souffrir d'une multitude de problèmes liés à la chaleur, allant d'une éruption cutanée mineure à un coup de chaleur potentiellement mortel.

Degrés de confort selon les valeurs de l’humidex d'Environnement Canada De 20 à 29 : Un peu d’inconfort

De 30 à 39 : Un certain inconfort

De 40 à 45 : Beaucoup d’inconfort : évitez les efforts

Au-dessus de 45 : Danger : coup de chaleur possible

S’il est absolument nécessaire de travailler à l’extérieur, Environnement Canada recommande de boire beaucoup et de prendre des pauses fréquentes.

Efficace, mais imparfait

Selon M. Phillips, l’indice humidex, au même titre que la mesure du refroidissement éolien, fait l'objet des critiques, car ils sont imparfaits.

C'est une sorte de quantité faussée... [qui] est devenue populaire , ce qui, d'après M. Phillips, ne signifie pas que l'indice soit inefficace. C'est peut-être impur d'un point de vue scientifique, mais son efficacité a été prouvée. Il y a plus de stress sur le corps dans une situation humide. Tu ne peux pas être aussi productif dans une journée humide que dans une journée chaude et sèche , affirme le climatologue.

L'humidex ne tient pas compte non plus de certains facteurs qui peuvent modifier la sensation de chaleur, comme les vents forts, qui aident à évacuer la transpiration, et le fait que la personne marche sous le soleil, ce qui augmente considérablement sa sensation de chaleur, conclut M. Phillips.

Avec des informations de CBC