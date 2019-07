Une livraison de vieux frigos très attendue à Bécancour

Les vieux réfrigérateurs prennent habituellement le chemin du ferrailleur. Ils contiennent pourtant des gaz extrêmement polluants. Une usine de Bécancour recycle ces appareils et détruit les gaz, mais elle fonctionne seulement à 15 % de sa capacité.

Sensibilisé à la situation de l'entreprise, le détaillant Corbeil Électroménagers a décidé durant trois jours, du 30 juin au 2 juillet, d’aller ramasser gratuitement les vieux réfrigérateurs chez les gens.

Sachant qu'aujourd'hui, notre industrie a besoin de devenir verte, on a voulu aider l'entreprise sur une action d'abord ponctuelle et ensuite, essayer de s'engager à moyen et long terme , affirme le directeur du marketing chez Corbeil Électroménagers, Charles-Loïc Danan.

Il a collecté une soixantaine de réfrigérateurs et une première livraison a eu lieu jeudi.

C’est une belle journée, parce que c’est plus de matériel pour nous, donc plus de gains environnementaux pour notre société , a déclaré le directeur général de PureSphera, Mathieu Filion.

L'usine de PureSphera à Bécancour Photo : Radio-Canada

Pas assez d’appareils aboutissent chez PureSphera

La mousse isolante qu'on retrouve habituellement dans les réfrigérateurs est remplie de gaz très nocif pour la couche d'ozone. PureSphera à Bécancour les traite pour en faire un absorbant industriel ou adjuvant, notamment.

Les électroménagers sont découpés à l'usine de PureSphera à Bécancour. Photo : Radio-Canada

C'est ce qui fait la particularité de notre procédé total et complet : c'est qu'on peut aller chercher presque tout le gaz dans cette mousse-là , explique le directeur général de PureSphera, Mathieu Filion.

Cependant, l’entreprise ne détruit pas assez de gaz pour être rentable.

PureSphera affirme que des municipalités, des régies de gestion des déchets, Hydro-Québec, des groupes communautaires et des entreprises qui vendent des électroménagers viennent lui porter des appareils, mais ce n’est pas suffisant.

L’entreprise, qui compte une vingtaine d'employés à Bécancour, pourrait devoir prendre des décisions difficiles.

On ne pas tenir ainsi très très longtemps. On perd de l'argent à chaque frigo qui entre. Mathieu Filion, directeur général de PureSphera

Les vieux réfrigérateurs contiennent des gaz polluants. Photo : Radio-Canada

Si elle fonctionnait à plein régime, l'usine de PureSphera affirme qu'elle pourrait prévenir l'émission de 25 000 tonnes de gaz à effet de serre par mois.

Changements réclamés au gouvernement du Québec

Corbeil Électroménagers va retourner faire une deuxième livraison chez PureSphera, même si ces efforts environnementaux lui coûtent de l’argent.

C'est de l'investissement en temps, c'est de l'investissement humain. Ce sont des camions supplémentaires pour nous , affirme le directeur du marketing chez Corbeil Électroménagers, Charles-Loïc Danan.

Il ajoute que l’entreprise a aussi dû payer les livreurs plus cher.

Aujourd’hui, les livreurs se paient avec les frigidaires ou les électroménagers qu'ils récupèrent et donc nous, on a dû compenser cette perte de revenus pour eux , explique-t-il. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'encore aujourd'hui, les réfrigérateurs prennent plutôt le chemin des ferrailleurs.

Il y a environ 300 000 appareils domestiques en fin de vie chaque année au Québec et présentement, on en récupère 30 000, donc 10 %. Mathieu Filion, directeur général de PureSphera

Des électroménagers à l'usine de PureSphera à Bécancour Photo : Radio-Canada

Pour Mathieu Filion, une solution s'impose : l'imposition de frais dédiés au recyclage de ces appareils à l'achat, comme c'est le cas actuellement pour les pneus ou les appareils électroniques.

On est dans l'attente au niveau du ministère, de réglementations, de directives qui amèneraient l'industrie générale à s'asseoir pour trouver un moyen cohérent, efficace, de recycler tous les appareils , dit-il.

D'après le reportage de Jérôme Roy

Des appareils qui aboutissent à l'usine de PureSphera à Bécancour sont déchiquetés en petits morceaux. Photo : Radio-Canada