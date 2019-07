À 16 ans, il se prépare pour le Championnat du monde de course en montagne en Patagonie

À l'origine, la passion de Samuel Perrin était le tennis. Il avait le sens de la compétition, mais il a réalisé qu’il ne pourrait jamais figurer parmi les meilleurs. Il a donc abandonné le sport il y a près d’un an.

L’adolescent courait déjà pour se maintenir en forme. Il participait à des compétitions locales et parfois, il gagnait. J’ai pu voir que les résultats arrivaient et que c’était un sport que j’aimais , dit-il.

En mars, il participe à la course Cap Crusher de Capilano et termine premier en parcourant les 12 km de sentiers forestiers en 57 min 10 s. Cette course m’a ouvert beaucoup d’options et j’ai pu me faire connaître , se souvient-il.

Son entraîneuse, Jeanelle Hazlett, le pousse alors à tenter une compétition nationale. Il participe ainsi à la course de 10 km du Québec Mega Trail. Il termine seizième. J’étais déçu, car je croyais que la course était finie pour moi, raconte-t-il, mais quand ils m’ont appelé sur le podium, j’étais heureux.

J’ai pu courir à côté d’une Olympienne, alors que j’ai juste 16 ans et que j’ai commencé la course il y a seulement un an. Samuel Perrin, coureur en montagne

En effet, Samuel Perrin est arrivé premier de la catégorie des moins de 20 ans. Il se qualifie donc pour faire partie de l’équipe canadienne de course en montagne. Le Championnat du monde aura lieu en avril 2020 en Patagonie, en Argentine.

Samuel Perrin (à gauche) est arrivé premier de la catégorie des moins de 20 ans au Québec Mega Trail, en juin. Photo : Instagram / PNW Trail Runners

Samuel Perrin n’est jamais allé en Amérique du Sud, mais il est impatient de faire le voyage. Il s’entraîne une quinzaine d’heures par semaine et cherche des soutiens financiers. Il a contacté plusieurs marques de sport et lancé une campagne de sociofinancement sur un site spécialisé dans la collecte de fonds pour athlètes.

Au Championnat du monde, Samuel Perrin ne pourra s’inscrire qu’à une course de 10 km ou moins, mais son objectif à plus long terme est de participer à des compétitions de plus longue distance. J’aimerais un peu plus apprécier la course , confie-t-il.