Une hausse de salaire des élus de Paspébiac ne fait pas l'unanimité

Si le projet de règlement est adopté, le salaire annuel du maire sera augmenté de 44 %, alors que celui des conseillers municipaux augmentera de 30 %.

Le salaire annuel du maire passerait alors de 33 500 $ à 48 500 $, à compter de 2020. Celui des conseillers, de 7700 $ à 10 000 $.

À cette augmentation s'ajoute un rajustement des allocations de dépenses des élus. Celle allouée au maire doit passer de 16 750 $ à 16 767 $ annuellement, alors que celle allouée à chacun de six conseillers doit passer de 3850 $ à 5000 $.

Enfin, une rémunération de 100 $ par présence des conseillers à chaque séance extraordinaire s'additionne aussi à la hausse de rémunération.

Régent Bastien, maire de Paspébiac Photo : Radio-Canada

Le maire de Paspébiac, Régent Bastien, explique la hausse de son salaire annuel par le fait que, depuis qu'il a pris sa retraite, il souhaite exercer ses fonctions de maire à temps plein plutôt qu'à temps partiel.

Un maire à temps plein, c'est être disponible du lundi au vendredi, dans le jour, pour justement être capable de répondre aux citoyens, de les accueillir, mais aussi d'aller aux différents colloques, organisations, des comités des MRC , précise-t-il.

Il ajoute que les montants ont été fixés en fonction des rémunérations octroyées aux élus des municipalités avoisinantes dont la population est comparable.

C'est l'une des conditions dont on doit tenir compte lorsqu'on fait une analyse de la rémunération. On doit comparer avec des municipalités qui sont sur notre territoire. [...] On a vérifié avec, entre autres, Percé, Chandler, Carleton, New Richmond, Bonaventure , soutient le maire.

Selon M. Bastien, le salaire des élus de Paspébiac se situait sous la moyenne des municipalités sondées.

Une consultation publique demandée

L'annonce de ce projet de règlement sur la rémunération des élus a soulevé la grogne de quelques citoyens lors de la séance du conseil municipal du 3 juillet.

L'une des administratrices du site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, Nicole Grenier, n'est pas d'accord avec certaines décisions budgétaires de la Ville.

C'est mal venu de faire en plein été, cet été, un avis à l'effet qu'il va y avoir une hausse des salaires qui est quand même exorbitante, alors qu'au dernier budget de la Ville de Paspébiac, il y a eu des coupes dans plusieurs organismes du milieu, y compris celui du site historique , soutient-elle.

Le Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac Photo : Radio-Canada

Mme Grenier a demandé qu'une consultation publique soit menée par la Ville au sujet du projet de hausse de la rémunération des élus.

Il me semble que pour prendre une telle décision, il faudrait que la population soit consultée là-dessus. Souvent, quand il y a des passages de salaires de maire de temps partiel à temps complet, ça se fait souvent lors d'une campagne électorale , ajoute la citoyenne.

Cette demande a été refusée par le maire qui invoque le fait qu'une telle consultation n'est pas prévue par la loi.

La loi prévoit deux conditions essentielles lorsqu'il y a une augmentation de rémunération des élus. C'est par règlement. Donc, il faut qu'il y ait les deux tiers des élus qui soient d'accord [...] et que le maire soit aussi d'accord , détaille Régent Bastien.

Le règlement doit être adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 13 août.