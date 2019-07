Québec pressé de sortir le règlement d'application sur la loi d'encadrement sur les chiens

Lise Vadnais, soeur de Christiane Vadnais morte après avoir été mordue par un pitbull en 2016, admet d’une part avoir été troublée par les révélations de Mme Alain jeudi et de l’autre qu'il s'agit d'une étape essentielle pour que personne n’oublie les victimes.

En n’en parlant pas, c’est comme si on se disait: “Ouf, elle n’est pas décédée, on oublie” alors que c’est loin d’être fini pour ces victimes-là. Ils souffrent physiquement, psychologiquement, et ça demande beaucoup de réorganisation.

Lise Vadnais