75e du décès du frère Marie-Victorin : un héritage entre nature et littérature

Le frère Marie-Victorin, de son vrai nom Conrad Kirouac, naît en 1885 dans la municipalité de Kingsey Falls au Québec. Il consacrera sa vie à l’étude de la botanique et à la vulgarisation de la science.

Profondément nationaliste, le frère Marie-Victorin exprime ainsi son désir d’indépendance et son combat pour l’éducation et le savoir :

En 1943, il anime la chronique La cité des plantes à la radio de Radio-Canada dans le cadre de l’émission Radio-Collège. Sa parole est riche et poétique. Sa verve et son lyrisme sont reconnaissables entre tous.

Le 12 octobre 1943, frère Marie-Victorin dédie sa chronique à l’arbre, duquel, croit-il, il nous faudrait tirer quelques leçons :

Il peut nous apprendre à nous tenir droit, à chercher les hauteurs, à raciner profondément, à purifier le monde et à offrir généreusement à tous, l’ombre et l’abri.

Le 7 décembre 1943, il consacre son temps d’antenne au pin blanc, « le roi de tous ».

Dédaigneux des sols gras, le pin blanc plonge tout l’être, subtil effort de ses racines, dans le sable aride redouté de ses frères. Ainsi arcbouté sur le ciel et hanté sur la terre, l’arbre immense est un élan retenu dans sa course par des attaches nécessaires et profondes. Il est la surrection permanente d’un grand corps vivant hors de la matière inanimée et muette. Il est l’effort victorieux. Il est la vie.

frère Marie-Victorin 1943