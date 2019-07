Les photos de Michel Dompierre maintenant conservées à la BAnQ

Les images, sous forme de diapositives, de négatifs et de fichiers numériques, ont été captées entre 1975 et 2008, surtout dans l'Est-du-Québec, mais également un peu partout dans le monde, à travers des reportages documentaires et des voyages humanitaires.

Les tisserandes, Niamey, Niger, 1986. BAnQ Rimouski, Fonds Michel Dompierre. Photo : Michel Dompierre

L'artiste, qui est reconnu pour placer l'humain au cœur de son œuvre, est né à Hull en 1945 et est installé au Bas-Saint-Laurent depuis 40 ans.

Adrien Leduc "le patenteux", Saint-Charles Garnier, 1982. BAnQ Rimouski, Fonds Michel Dompierre. Photo : Michel Dompierre

Guillaume Marsan, archiviste et coordonnateur pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec à Rimouski, estime que l'œuvre de Dompierre est importante, notamment sur le plan patrimonial :

C'était vraiment important pour nous d'en faire l'acquisition pour évidemment les générations futures, pour constater, remarquer à quel point le paysage a changé surtout dans les 40 dernières années, mais aussi pour la qualité de son œuvre, qui est une œuvre évidemment humaniste.

Monsieur Léon, Port-au-Prince, Haiti, 1978. BAnQ Rimouski, Fonds Michel Dompierre. Photo : Michel Dompierre

Dans les 8000 photographies, elles sont vraiment toutes belles, c’est vraiment la qualité de son œuvre qui est mise au-devant et qui nous a intéressés dans cette acquisition-là. Guillaume Marsan, archiviste et coordonnateur pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Dans sa carrière, Michel Dompierre a aussi accompagné l’artiste Richard Desjardins à titre de photographe officiel.

C'est le photographe qui a approché Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour faire don de ses œuvres.

Têtes en fleurs, Rolande Beaupré et Aimé Parent, 2007. BAnQ Rimouski, Fonds Michel Dompierre. Photo : Michel Dompierre

Ses photographies viennent s’ajouter à celles des fonds Gérard Lacombe et André Roy, qui ont également œuvré au Bas-Saint-Laurent.

On est en mesure de bien les conserver [les photos de Michel Dompierre] en permanence, ce qui n’est pas toujours le cas , estime l'archiviste Guillaume Marsan.

La mer à boire, Rimouski, 1981. BAnQ Rimouski, Fonds Michel Dompierre. Photo : Michel Dompierre

Le fonds Michel Dompierre peut être consulté dans les locaux de BAnQBibliothèque et Archives nationales du Québec à Rimouski, et sera accessible bientôt sur le web.

La majorité des photographies étant déjà numérisées, le principal travail de Bibliothèque et Archives nationales du Québec sera maintenant de bien traiter et classer le fonds, pour permettre au public de bien les retrouver sur le site web.